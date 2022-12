Rat gibt das "go" – Schönbronner Anlieger äußert Sorgen

1 Über diese derzeit schmale Straße soll die Erschließung des "Gründleseeblicks" laufen. Quelle: Unbekannt

Schönbronn bekommt ein neues Baugebiet – der Gemeinderat hat nun den Bebauungsplan "Gründleseeblick" aufgestellt. Einige Schönbronner äußerten aber auch ihre Sorgen.















Link kopiert

Schramberg-Schönbronn - Stefan Kimmich war aus Schrambergs kleinstem Stadtteil ins Rathaus gekommen, um eben dies bei der Bürgerfragestunde zu tun. Kimmich erklärte, er sei Anlieger der nördlichen Zufahrtsstraße, über die nach den aktualisierten – und am Donnerstag beschlossenen – Plänen der komplette Verkehr in das Baugebiet geleitet werden soll. Zur Erinnerung: Ursprünglich war zur Erschließung ein Ringschluss geplant gewesen. Weil die Stadt an der südlichen der beiden Zufahrtsstraßen keinen Grunderwerb tätigen konnte, läuft nun alles über erwähnte nördliche Straße und führt im Gebiet in einen Wendehammer.

Keine Lust auf eine "Autobahn"

"Für uns wird die Straße gefühlt zur Autobahn ausgebaut", ärgerte sich Kimmich. Sämtliche Verkehrs-Lasten lägen nun auf ihrer Seite, während der Antrag auf das Baugebiet seinerzeit von der "südlichen Seite" her gekommen sei. Kimmich wollte wissen, welche Ausmaße Straße und Gehweg künftig haben würden, ob später die Straßen-Abrechnung eingesehen werden dürfe, wie es mit Kanal sowie Leitungen für Strom, Wasser oder Telefon aussehe und wünschte sich einen Vor-Ort-Termin. Außerdem befürchtete Kimmich, für sein Eck-Grundstück doppelt, weil auch für den dortigen Radwege-Bau, Erschließungsgebühren zahlen zu müssen und wollte wissen, wie mit einem vorerst nicht im Bebauungsplan einbezogenen Wiesen-Grundstück in der Mitte des Areals weiter verfahren wird.

Fragen Schritt für Schritt beantworten

Das seien nun "viele Fragen", sagte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. Sie schlug spontan vor, den Tagesordnungspunkt vorzuziehen und unmittelbar an die Bürgerfragestunde anzuhängen, sodass Kimmich nicht allzu lange warten müsse und dass die jeweiligen Ansprechpartner der Verwaltung auf die Fragen im Laufe des Fachvortrags an der jeweiligen Stelle eingehen könnten.

Ihre Aussage, dass es Anwohner gebe, die "gegen das Baugebiet" sind und dass die Stadt das seit der Info-Veranstaltung in Sulgen wisse, wollte Simeon Kimmich so nicht stehen lassen: "Wir sind nicht generell dagegen." Man hätte aber angesichts der schwerwiegenden Veränderungen bezüglich der Erschließungsplanung mit den Anliegern vorab sprechen können.

Vieles ist noch nicht ermittelt

Stadtplaner Bent Liebrich wies in der Folge auf den bisherigen Verfahrensverlauf seit der ersten Vorstellung des Entwurfs hin und betonte, Bau-Interesse bestehe nicht nur bei den Anliegern im südlichen Zufahrtsbereich. Die Wiese werde als "private Grünfläche" ausgewiesen, auf der nichts gebaut werden dürfe – das geschehe also in absehbarer Zeit auch nicht. Dass ein Bauplatz im Zuge solcher Umplanungen verloren gehe, sei aufgrund des Platzbedarfs eines Wendehammers normal. Insgesamt sollen 15 städtische und vier private Bauplätze entstehen.

Zahlen und Fakten, die nun erst im Verfahrensablauf bekannt sein werden, waren dann Inhalt der Fragen, die Liebrich oder Tiefbau-Leiter Konrad Ginter in der Sitzung noch nicht konkret beantworten konnten: Zur Breite der Erschließungsstraße etwa könne erst Verbindliches gesagt werden, wenn die derzeit parallel entstehende Erschließungsplanung stehe. Am Kanal werde gearbeitet werden müssen, wie konkret werde im Bebauungsplan aufgearbeitet. Zu Bauplatzpreisen könne erst etwas gesagt werden, wenn die Ausführungsplanung vorliegt. "Sie sehen: Es ist nicht, dass ich nichts sagen möchte, das ist schlicht dem Verfahrensstand geschuldet", so Liebrich.

Wie oft Erschließungsbeiträge?

Das gelte auch für die Höhe der Erschließungsbeiträge, wofür die Verwaltung erst die Höhe der Kosten wissen müsse. Aktuell, ergänzte Baurechts-Abteilungsleiterin Linda Niebel, müsse Kimmich als Eigner eines Eck-Grundstücks keine mehrfachen Erschließungsbeiträge befürchten. Das regle die Schramberger Erschließungsbeitragssatzung. Die Verwaltung prüfe aber, weil dies eine "exotische" Regelung für diesen Fall sei, die Angleichung an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindetags, die in solch einem Fall mehrfache Erschließungsgebühren ermöglicht. Die Abrechnungen seien für diejenigen, die von Beiträgen betroffen sind, aus Transparenzgründen selbstverständlich einsehbar, so Niebel weiter.

Transparenz wichtig

Beim weiteren Verfahrensverlauf bestünde für Anlieger die Möglichkeit, während der Öffentlichkeitsbeteiligung im ersten Halbjahr 2023 ihre Anregungen oder Sorgen einzugeben, sagte er mit Blick auf den weiteren Zeitplan. "Sie können dann auch bei mir im City-Center vorbeikommen und wir verfassen die Stellungnahme gemeinsam, sodass sie im Verfahren schriftlich fixiert ist", bot Liebrich an. "Aus Transparenzgründen sind wir immer froh, über eine rege Beteiligung", so der Stadtplaner. Ginter sagte zu einer Detailfrage auch spontan zu: "Ich ruf’ Sie morgen an."

Bei zwei Enthaltungen fasste der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet Gründleseeblick auf Basis des nun vorliegenden n Entwurfs. Dieser Schritt war noch im Kalenderjahr 2022 nötig, um das Baugebiet im beschleunigten Verfahren vorantreiben zu können.