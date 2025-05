Baugebiet für Garrweiler: Firmen-Erweiterung nach Westen vom Tisch – sie wäre für Umwelt zu teuer

Damit die Firma Fritz Schlecht/SHL in Garrweiler anbauen kann, muss ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. Schon 2021 hatte der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss für das Gebiet „Blöcherhalde II“ gefasst. Ein Teil fällt in den Bebauungsplan „Blöcherhalde“, ein Teil des geplanten Gebiets müsste noch als Gewerbefläche ausgewiesen werden.

Der Entwurf für einen Bebauungsplan, der 2021 zur Debatte stand, wurde nun abgeändert und neu vorgestellt. Diese Änderung hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Das Verfahren bis zur Änderung hatte enorm viel Zeit in Anspruch genommen, erklärte Bauamtsleiterin Nadine Hentschel schon im vorangegangenen Bauausschuss. „Im Laufe des Verfahrens kam dann noch heraus, dass wir ein Großgutachten brauchen“, berichtet sie. Zum Beispiel mussten die Höfe in der Gegend begangen werden. Nun sei alles abgestimmt. „So können wir jetzt ins Verfahren gehen“, erklärte Hentschel.

Im Vergleich zum ursprünglichen Plan ist die Erweiterung der Firma in Richtung Westen – von der Blöcherhalde 16 und 18 aus betrachtet rechts – auf die dortige Wiese vom Tisch. Auf der anderen Seite des Unternehmensgebäudes wurde die Planfläche halbiert, die der Wohngegend zugewandten Fläche fällt aus dem Plan heraus.

Von 200.000 auf 56.000 Ökopunkte reduziert

Ein wesentlicher Grund für die Änderung war: Ursprünglich hätte das Projekt rund 200.000 Ökopunkte verschlungen. Ökopunkte sind eine Währung, mit der die Kosten und Gewinne für die Umwelt abgebildet werden können. In Geld übersetzt entspreche ein Ökopunkt in diesem Gebiet 70 Cent, heißt es in der Vorlage – also übertragen 140.000 Euro.

200.000 Ökopunkte – „Das war einfach zu viel“, sagte Hentschel im Bauausschuss. So seien im neuen Plan Eingrünung im Gebiet vorgesehen, Bäume können bestehen bleiben, und eine Streuobstwiese sei als Ausgleichsfläche neu dazu gekommen. Diese Fläche könnte wegen der nahen Wohnbebauung ohnehin nicht bebaut werden. Nach allen Ausgleichsmaßnahmen kostet das Projekt im Vergleich zu vorher nur noch etwa ein Viertel an Ökopunkten – rund 56.000, in Euro rund 39.200.

Davon fallen etwa 24.000 Ökopunkte auf den Tier- und Pflanzenschutz. Der Bodenverbrauch schlägt mit etwa 32.000 Ökopunkten zu Buche. Diese können über das Punktekonto der Stadt Altensteig ausgeglichen werden.

Die finanziellen Kosten für den Bebauungsplan – wie für die Gutachten – werden von der Firma Fritz Schlecht/SHL getragen. Dazu gehörten auch Geruch- und Schallbelastungen. Diese werden größtenteils eingehalten – nur zwei kleine Bereiche liegen über den zulässigen Geruchsstunden – eine Einheit für Geruchsbelastungen – im Gewerbegebiet.

Der Lärm sei sowohl im Gewerbeflächenbereich als auch für den Wohngebietsbereich im Rahmen.

Allerdings wird in der Vorlage darauf hingewiesen, dass bei einer Baugenehmigung der Schallschutz für Lastwagen-Fahrten und Verladevorgänge beachtet werden müsse.

Ortsvorsteher Helmut Tausch berichtete, dass der Ortschaftsrat dem Plan bereits einstimmig zugestimmt habe. Er erklärte außerdem: „Wir sind sehr froh, dass wir die Firma vor Ort haben.“