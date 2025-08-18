Baufreigabe hat sich verzögert: Geplante Weinbar in Lahr wird später fertig

Eigentlich wollte Heike Weidemann ihre Vinothek in der Lahrer Marktstraße vor Beginn der Chrysanthema eröffnen. Doch sie hat die Baugenehmigung nicht rechtzeitig erhalten.

Endlich ist er da, der rote Punkt, deutlich sichtbar am Fenster des ehemaligen Lederhauses Bohnet zu erkennen. Seit Wochen hatte Weidemann, künftige Betreiberin der Weinbar, auf die Umbaugenehmigung der Stadt gewartet. 14 Tage vor Beginn der Chrysanthema wollte sie Eröffnung feiern, nachdem alle Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind. Doch die Baugenehmigung kam erst am 23. Juli – zu spät, um das geplante Datum der Inbetriebnahme einhalten zu können.

„Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Sie sehen ja, wie lange es gedauert hat, die Genehmigung zu erhalten“, erklärt Weidemann beim Besuch unserer Redaktion in den leeren Räumlichkeiten in der Marktstraße. „Wir hatten sie frühzeitig beantragt, weder Investor Martin-Devid Herrenknecht noch ich hatten Einfluss auf die Dauer der Bearbeitung“, sagt sie.

Weidemann will, wie berichtet, in dem denkmalgeschützten Gebäude eine Weinbar eröffnen. Bei dem Plan ist es geblieben, nur hat sich das Vorhaben eben verzögert. Dabei hatte OB Markus Ibert bei einem Pressegespräch im April zugesagt, dass die Baufreigabe rechtzeitig vorliegen werde.

Die Stadtverwaltung rechtfertigt sich

Was ist nun schiefgegangen? Man habe die Genehmigung „schnellstmöglich erteilt, sobald alle dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt waren“, betont die Stadt auf Nachfrage. Die Herausforderung für den Planer und Brandschutzsachverständigen habe darin gelegen, dass auch eine vom Erd- und Obergeschoss unabhängige Wohnung im Dachgeschoss geschaffen werden solle. Dafür brauche es einen separaten Flucht- und Rettungsweg – die Planung hierfür sei herausfordernd gewesen und habe das Projekt verzögert. „Unsererseits wurde alles für einen schnellen Verfahrensablauf getan. Nutzungsänderungen von sehr alten Gebäuden mit beengten Verhältnissen sind stets eine planerisch anspruchsvolle Aufgabe, für die es keine Standardlösungen gibt“, hebt die Verwaltung hervor. Dass die Eröffnung nicht zum gewünschten Zeitpunkt klappe, sei „sehr bedauerlich, aber ablaufbedingt verständlich. Eine frühere Genehmigungserteilung war leider nicht möglich.“

Weidemann blickt dennoch zuversichtlich nach vorn. Sie hat ihre Planungen modifiziert und hofft nun, am 19. November Eröffnung feiern zu können. Es sei nicht leicht gewesen, Handwerker zu finden, da viele Betriebe Sommerurlaub hätten, sagt sie. Die Arbeiten sollen nun endlich in dieser Woche im Untergeschoss mit dem Bau der Personaltoiletten beginnen, im Anschluss folgt die Elektrik. Die Außenfassade müsse ebenfalls erneuert werden, und zwar laut Denkmalschutz innerhalb von sechs Monaten. „Dafür wird ein Baugerüst in der Marktstraße aufgestellt“, erzählt die Pächterin. Weitere Einschränkungen aufgrund der Bauarbeiten werde es aber nicht geben.

Ihr Konzept: Im Obergeschoss soll eine Showküche entstehen, dort wird das Essen zubereitet. Im Erdgeschoss soll eine Feinkosttheke zu finden sein, bei der auch Speisen „to go“ mitgenommen werden können. Kulturveranstaltungen wie etwa Lesungen oder Verkostungen seien ebenfalls geplant. Weidemann macht parallel zum Aufbau der Vinothek eine vierzehnmonatige Ausbildung zur Sommelière, bereitet sich also auch ganz persönlich vor. „Die Ausbildung ist sehr herausfordernd und anspruchsvoll“, gibt sie offen zu.

Sie hofft, dass ihre Weinbar großen Anklang finden und eine Bereicherung für die Stadt wird. „Auch wenn nicht alles läuft wie geplant, bin und bleibe ich positiv.“ Sie freue sich sehr auf die Eröffnung. Bis dahin gäbe es noch viel zu tun.