Baufreigabe hat sich verzögert: Geplante Weinbar in Lahr wird später fertig

Eigentlich wollte Heike Weidemann ihre Vinothek in der Lahrer Marktstraße vor Beginn der Chrysanthema eröffnen. Doch sie hat die Baugenehmigung nicht rechtzeitig erhalten.
Endlich ist er da, der rote Punkt, deutlich sichtbar am Fenster des ehemaligen Lederhauses Bohnet zu erkennen. Seit Wochen hatte Weidemann, künftige Betreiberin der Weinbar, auf die Umbaugenehmigung der Stadt gewartet. 14 Tage vor Beginn der Chrysanthema wollte sie Eröffnung feiern, nachdem alle Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind. Doch die Baugenehmigung kam erst am 23. Juli – zu spät, um das geplante Datum der Inbetriebnahme einhalten zu können.