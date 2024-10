Bauförderverein feiert 20-Jähriges: Pfarrer Alexander Hafner kommt zum Fest in Friesenheim

Der Bauförderverein St. Laurentius feiert sein 20-jähriges Bestehen in der Pfarrkirche. Vor allem freuen sich die Mitglieder auf das Wiedersehen mit dem Gründerpfarrer des Vereins.

Der neobarocke Kirchturm der Pfarrkirche St. Laurentius streckt sich in Zwiebelform gen Himmel. Im Grunde zählt die Kirche im Jahr 1913 erbaut, zu den prägnanten und herausragenden Gotteshäusern. Nach ihrer feierlichen Übergabe vor 111 Jahren dachte wohl niemand daran, dass der Zwiebelturm bereits 2005 sich einer vollständigen Sanierung unterziehen sollte. Unumgänglich blieb die Sanierung und mit ihr auch die Notwendigkeit und Verpflichtung der Pfarrgemeinde St. Laurentius ein Drittel der Gesamtkosten in Höhe von 220 000 Euro über Spenden selbst zu finanzieren.

„Auf Initiative des damaligen Pfarrers Alexander Hafner wurde der Bauförderverein St. Laurentius Friesenheim gegründet und binnen weniger Wochen aus der Taufe gehoben“, erklärt Hans-Peter Göhr im Pressegespräch. Vor eineinhalb Jahren hat er den Vorsitz für den Förderverein von Roland Kaiser übernommen. Ihm zur Seite steht als Stellvertreter Emanuel Engel. Gemeinsam wollen die beiden den Förderverein im Sinne der Pfarrkirche in die kommenden Jahre begleiten. Wie stark ein Förderverein zu sein vermag, zeigte das Beispiel Kirchturmsanierung.

Bauförderverein hat sich für Restaurierung der Kirchentüren eingesetzt

Von 220 000 Euro der Gesamtkosten sollten mindestens 70 000 Euro von den Gemeindemitgliedern kommen. „Das haben wir damals tatsächlich geschafft“, erklärt Göhr. Engel, der damals neu als Ministrant agierte, spricht heute mit großem Respekt von dem Wirken der Mitglieder und dem starken Zusammenhalt. Darauf wollen sie gemeinsam auch für die Zukunft aufbauen. Der Förderverein will die Pfarrkirche auch für die kommenden Jahre erhalten. Nicht nur die erforderlichen 70 000 Euro sind damals zusammengekommen. Nachdem die Sanierung des Turms bezahlt war, setzte sich das Engagement des Vereins fort. Im Jahr 2009 wurde ein barrierefreier Zugang zur Kirche geschaffen. Unscheinbar und dennoch von einer klaren Präsenz zeigt sich dieser Zugang zum Haupteingang und nicht als Nebeneingang. Außerdem ließen sich über den Verein unbürokratisch und ohne viel Aufhebens die von Vandalismus schweren Schäden an den Kirchentüren restaurieren.

Die Gründung des Fördervereins liegt jetzt 20 Jahre zurück. Für den Vorstand ist das ein Grund zum Feiern, aber auch ein Grund in Dankbarkeit das Wirken vieler Menschen in die Erinnerung zurückzuholen. Natürlich wird in der St. Laurentiuskirche gefeiert.

Der Bauförderverein St. Laurentius Friesenheim lädt am Samstag, 19. Oktober, ab 18.30 Uhr zum Festgottesdienst in die katholische Kirche St. Laurentius ein. Im Anschluss wird es einen Umtrunk geben.