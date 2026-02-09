Baufirma hat Bedenken: Sicherheit erhöht die Baukosten für Kanal in Haiterbach

Die Kanalaufweitung in der Alten Nagolder Straße in Haiterbach verursacht unerwartet Mehrkosten von rund 70 000 Euro. Dabei geht es letztlich um die Sicherheit.
Das Kanalnetz der Stadt Haiterbach wurde 2019 hydrodynamisch neu überrechnet. Es wurden Maßnahmenpakete für hydraulisch kritische Bereiche erarbeitet. Eines dieser Maßnahmen beinhaltet die Aufweitung des vorhandenen Mischwasserkanals in der „Alte Nagolder Straße“ und den Umschluss selbigen auf Mischwassersammler unmittelbar vor dem Regenüberlaufbecken „RÜB 1 Sportplatz“.