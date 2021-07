Wird die Charlottenhöhe in Schömberg Klinikstandort?

1 Kann die Charlottenhöhe an die einst ruhmreiche Vergangenheit anknüpfen? Nach den Aussagen des derzeitigen Eigentümers gibt es Interessenten, die dort eine Klinik errichten möchten. Foto: Krokauer

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Charlottenhöhe mitten im Wald zwischen Schömberg und Calmbach ist baufällig. Wird sie jetzt aus ihrem Dornröschenschlaf wach geküsst? Der neue Eigentümer, ein Unternehmer aus Mannheim, hat große Pläne. So schwebt ihm die Errichtung einer Klinik vor.

Schömberg - Der Mann aus der Kurpfalz sieht in der Charlottenhöhe ein großes Potenzial: "Ich will aus dem Objekt etwas herausholen." Er ersteigerte am 8. Juni im Hirsauer Kursaal die rund 6000 Quadratmeter große Gewerbefläche mit der unter Denkmalschutz stehenden einst ruhmreichen Lungenheilstätte mit seinen acht Gebäuden für 1,301 Millionen Euro. Das gesamte Grundstück hat sogar eine Fläche von 31. 000 Quadratmetern.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen