Bauernverein aus Hardt: Fidelishof bietet eine gigantische Kulisse

Das passt wie die Faust aufs Auge: Fidelius Waldvogel kommt am Donnerstag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr auf den Fidelishof im Burschachen.

„Fidelishof: Da muss ich spielen“, sagt Fidelius Waldvogel. Der Kabarettist aus Breitnau im Hochschwarzwald – mit bürgerlichem Namen Martin Wangler – ist bereits voller Vorfreude auf die Veranstaltung.

Möglich gemacht hat das Ganze Manfred Flaig, Betreiber des Fidelishofs im Burschachen. „Wir haben uns gleich bestens verstanden“, sagt er auf dem Holzbänkle vor dem Fidelishofs über seine Kontakte zu Fidelius Waldvogel.

Die Kulisse ist gigantisch. So findet die Kabarettveranstaltung unter freiem Himmel statt – sofern das Wetter mitspielt. Andernfalls wird in die Maschinenhalle ausgewichen. Der Blick der Zuschauer reicht vom Dreifaltigkeitsberg bis zur Burg Hohenzollern. „Fantastisch“, freut sich Fidelius Waldvogel.

Schnell mit Bauern einig

Manfred Flaig holte den Bauernverein Hardt – bei dem er Mitglied ist – mit ins Boot. Dieser wollte ohnehin eine Veranstaltung unterm Jahr anbieten, wie Vorsitzender Georg Marte erzählt. Daher war man sich auch hier schnell einig.

Fidelius Waldvogel verspricht aber nicht nur viel Humor und gute Laune. Er ist auch im Auftrag des Ministeriums für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg im Ländle unterwegs. So wirbt der Kabarettist für heimische landwirtschaftliche Produkte – dass er damit beim Bauernverein offene Türen einrennt, liegt auf der Hand. „Ich möchte ein Stück weit die Kluft zwischen Land und Stadt schließen", erklärt der knitze Kabarettist.

Dass die Verpflegung bei der Veranstaltung erstklassig sein wird, ist für den Bauernverein Ehrensache. Angeboten wird unter anderem Hausmacher Vesper sowie Most und Apfelsaft aus eigener Herstellung.

Vorverkauf im Gange

Der Vorverkauf für die Veranstaltung ist bereits voll im Gange. Tickets gibt es bei den Mitgliedern des Bauernvereins Hardt, im Edeka-Markt Hammer in Hardt sowie beim Harzwaldhof Eschbronn.

Der SWR Schauspieler Martin Wangler fährt vom 19. Juni bis 18. Juli in der Rolle des „Fidelius Waldvogel“ anlässlich seiner „Fidelius on Tour 2026“ durch Baden-Württemberg und präsentiert das Programm „Land in Sicht – Kabarett auf der Wanderbühne“.

Der Kabarettist verachtet ein Vesper mit heimischen Produkten nicht. Foto: Veranstalter

Unterwegs ist er mit einem alten Traktor und einem Forstarbeiterwagen. Dieser wurde von Wangler zur fahrenden Wanderbühne umgebaut. Darin findet sich alles, was er für seine Reise alles braucht: Küche, Schlaf-, Ess- und Musikzimmer und eine aufklappbare Bühne. An Wochenenden tritt er mit seiner neugegründeten Band „Die Waldvögel“ auf.

Ein Bulldog mit KI

Zum Inhalt der Veranstaltung: Was ist auf dem Bauernhof von Waldvogel los? Braucht er einen Bulldog mit künstlicher Intelligenz und mit satellitengestützer GPS, die ihm selbst im hintersten Winkel seines Waldes zuruft: „Nächste Ausfahrt: Heimat“?

Zudem hat er eine hochmotivierte Mitarbeiterin aus der Stadt, die ihn mit Ideen überschüttet: Hafermilchproduktion und Grillenzucht.