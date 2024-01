Bauernproteste im Kinzigtal: Worauf sich Autofahren am Montag in Hausach einstellen müssen

Worauf sich Autofahren am Montag in Hausach einstellen müssen

1 Mit einem Mahnfeuer in Mülenbach protestierten Landwirte bereits Ende Dezember. 250 Schlepper waren an der Aktion beteiligt. Foto: Störr

Sie sind noch nicht fertig: Am heutigen Montag werden Landwirte in Hausach in drei Zeitblöcken von je einer Stunde mit ihren Traktoren durchs Städtle fahren. Eigentlich war geplant gewesen, von 4 bis 22 Uhr den Verkehr komplett zum Erliegen zu bringen.









Link kopiert



Nach dem Mahnfeuer im Mühlenbach, mit dem die hiesigen Landwirte am 27. Dezember ihren Widerstand gegen die Pläne der Regierung zum Ausdruck brachten (siehe Info), ist für den heutigen Montag beim Landratsamt eine ähnliche Demonstration in Hausach angemeldet worden: In den Zeiten von 9 bis 10, 14 bis 15 und 18 bis 19 Uhr wollen die Bauern mit ihren Schleppern durch Hausach fahren. Da aufgrund der momentanen Tunnelsperrung der Verkehr ohnehin schon zäh fließt, müssen Autofahrer in diesen drei Zeitblöcken mit noch mehr Staus und Wartezeiten rechnen.