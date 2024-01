In letzter Zeit war es ruhig geworden um die Landwirte im Zollernalbkreis und deren Proteste gegen die Politik aus Berlin. Nun macht der Kreisbauernverband Zollernalb wieder auf geplante Aktionen aufmerksam.

„Wir möchten mit unseren Aktionen erneut auf die aktuellen Haushaltsplanvorschläge unserer Regierung aufmerksam machen, beziehungsweise diesen Nachdruck verleihen. Deshalb planen wir nochmals zwei Veranstaltungen“, heißt es in einer Mitteilung.

Lesen Sie auch

Der Kreisbauernverband Zollernalb plant deshalb am Freitag, 26. Januar, einen weiteren, nun ausgeweiteten Traktoren-Konvoi mit Schlange auf der B 27. Ab 9 Uhr wollen sich die Teilnehmer laut Mitteilung mit ihren Traktoren in der Lehrstraße in Endingen aufstellen.

Kolonne auf B27 geplant

Gegen 10 Uhr ist der Start des Korsos mit Kolonne Richtung Balingen auf die vierspurige Bundesstraße 27 vorgesehen. Anderthalb Stunden später soll der Konvoi die Ausfahrt Bisingen-Steinhofen erreichen. Dort endet die Veranstaltung.

Am Samstagvormittag zeigt sich der Kreisbauernverband zwischen 9 und 11.30 Uhr mit einem Infostand auf dem Marktplatz in Balingen. Insbesondere Lebensmittelerzeugung und Landschaftspflege sollen hier in den Fokus gerückt werden.