Bauernprotest in Stuttgart: Verkehrsverstöße von Traktorfahrern aufgezeichnet

Bauernprotest in Stuttgart

1 Über zahlreiche Bundesstraßen in der Region Stuttgart reisten die Bauern an. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Tausende Bauern fahren am Dienstag aus weiten Teilen Baden-Württembergs zu einer Kundgebung nach Stuttgart, um zu demonstrieren. Nicht jeder hält sich dabei an die Verkehrsordnung. Ein Polizei-Hubschrauber zeichnet die Verstöße auf.









Aus dem ganzen Land sind am Dienstag Bauern zu einer großen Kundgebung in die Landeshauptstadt Stuttgart gefahren. Um zu kontrollieren, ob sich die Protestierenden an die Straßenverkehrsordnung halten, hat ein Hubschrauber des Polizeipräsidiums Reutlingen Verstöße bei der Sternfahrt aufgezeichnet.