Bauernprotest in Althengstett: Landwirte im Dialog mit Verbrauchern

Bauernprotest in Althengstett

1 Mit einem Mahnfeuer protestierten Landwirte, Handwerker und Fuhrunternehmer, unterstützt von der Bevölkerung, gegen weitere Belastungen und gegen die aktuelle Berliner Politik. Foto: Jeanette Tröger/Picasa

Während tausende wütende Landwirte in Berlin demonstrieren, suchen Berufskollegen aus dem Gäu das Gespräch mit Verbrauchern. Sie machen an ihrem Stand und später mit einem Mahnfeuer klar: Es geht um mehr als ein paar Euro weniger durch die Abschaffung der Agrardiesel-Subvention.









Link kopiert



„Zu viel ist zu viel!“ – unter diesem Motto haben am Montagabend die Landwirte mit einem Mahnfeuer am Kreisverkehr in Neuhengstett, unterstützt von vielen Bürgern und anderen Berufsgruppen, gegen die geplanten Einschnitte, die vor allem die bäuerlichen Familienbetriebe enorm belasten werden, und die derzeitige Politik protestiert.