Zumindest auf der B462, die am Montag teilweise stillgelegt war, zeigt sich die Lage am Mittwochmorgen völlig ruhig. Es scheint sogar weniger Verkehr als sonst zu geben – womöglich, weil viele Autofahrer sicherheitshalber noch eine andere Route im morgendlichen Berufsverkehr wählen.

Kolonne aus Richtung Balingen?

Unklar ist derweil, ob sich womöglich eine Traktorenkolonne aus dem Zollernalbkreis über die B27 auf in den Kreis Rottweil macht. Am Dienstagabend hatten sich Traktoren nahe Balingen an der Bundesstraße aufgestellt. Unbestätigten Gerüchten zufolge sei am Mittwochvormittag ein Protest-Konvoi von Balingen nach Rottweil und zurück geplant. Vom Kreisbauernverband Rottweil war dafür aber keine Bestätigung zu erhalten.

Lesen Sie auch

In unserem Liveblog informieren wir über die aktuellen Entwicklungen.