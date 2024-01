Blockaden und Kundgebungen Bauern-Proteste gehen weiter - aktuelle Enwicklungen im Liveblog

Die Bauern-Proteste gehen weiter - auch an Tag 5. In unserem Newsblog informieren wir über die aktuellen Ereignisse in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil, Zollernalb, Freudenstadt, Calw sowie in der Ortenau.