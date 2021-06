1 Am Sonntag ist in Nagold Bauernmarkt. Foto: Markus Gauß

Am Sonntag, 27. Juni findet auf dem Nagolder Longwy-Platz der beliebte Bauernmarkt statt. Knapp 20 ausgewählte, regionale Erzeuger begrüßen die Besucher von 11 bis 18 Uhr mit verschiedensten Produkten aus ihrer eigenen Herstellung.

Nagold - Besucher können sich auf eine leckere kulinarische Vielfalt wie Kräuterprodukte, Gewürze, Öle und Essige, Wildspezialitäten, Wurst- und Käsespezialitäten, Imkerprodukte, Nudelspezialitäten, Holzofenbrot, Marmeladen, Honig sowie heimisches Obst, Gemüse und Kartoffeln freuen. Zudem gibt es schöne Dinge wie Türkränze und Deko aus Naturmaterialien und Praktisches wie Bürsten und Besen aus eigener Herstellung. Edle Tropfen wie Wein, Brände und Liköre, Secco und Honig-Met (Honig-Wein) sowie Produkte fürs Wohlbefinden wie Naturkosmetik, Naturseifen und Tee runden das Angebot ab.

Der Bauernmarkt konnte nun zwei Jahre in Folge nicht wie üblich am Sonntag der Nagolder Gartenmesse in der Turm- und Hirschstraße stattfinden, da die Pandemie-Lage dies Anfang Mai noch nicht zugelassen hatte. Daher findet er in diesem Jahr im Rahmen der Kampagne "Nagold erleben" auf dem Longwy-Platz statt. "Wir freuen uns sehr, dass der Bauernmarkt so kurzfristig stattfinden kann und wir damit den regionalen Erzeugern nach dieser langen Zeit wieder eine tolle Plattform in der Nagolder Innenstadt bieten können", berichtet Rabea Hinz, Mitarbeiterin im City-Verein Nagold.

Seit Mitte Juni sind im Landkreis Calw Märkte wieder erlaubt, daher hat sich der City-Verein sofort an die Umsetzung des Marktes gemacht, die angefragten Erzeuger waren ebenfalls kurzfristig dabei und freuen sich auf den ersten Bauernmarkt in diesem Jahr. "Ein besonderer Dank gilt auch der Stadtverwaltung für die kurzfristige Unterstützung bei unserem ersten Bauernmarkt auf dem Longwy-Platz. Die schnelle Umsetzung und gute Zusammenarbeit zeigen, jeder freut sich wieder, wenn Leben in der Stadt einkehrt und Aktionen wieder stattfinden können", ergänzt Anna Bierig, Geschäftsführerin des City-Vereins.

Der Bauernmarkt findet vorbehaltlich der aktuell geltenden Bestimmungen statt, Besucher müssen wie üblich auf der Marktfläche Abstand wahren und eine Maske tragen.