Bauernhof in Nußbach

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa

Über tausend Euro Schaden haben Unbekannte auf einem Bauernhof im Ortsteil Nußbach in Triberg zwischen Freitag und Samstag angerichtet.









Die Unbekannten lösten zwischen 22.30 Uhr am Freitag und 8.30 Uhr am Samstagmorgen an einem Traktor die Handbremse, weswegen dieser gegen ein Mähwerk rollte.