Bauernhof in Donaueschingen: Wie auf den Immenhöfen den Kindern die Tierwelt nähergebracht wird

Kontakte mit Tieren und der Natur erweitern die Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. Auf den Immenhöfen gibt es verschiedenste Angebote rund um Tier und Natur.
In der Scheune eines Bauernhofs auf den Immenhöfen steht ein massiver Tisch, darauf Getränke, Utensilien zum Basteln und auch allerhand zum Naschen. Am Tisch sitzen mehrere Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Svenja Knetsch aus Unterbränd feiert hier ihren siebten Geburtstag. Als es dann zu den Tieren geht, leuchten die Augen der Kinder. Mit den Enten um die Wette watscheln, Hasen oder Schafe streicheln oder Esel striegeln. – das ist das Besondere an einem Kindergeburtstag auf den Immenhöfen.