Seit 30 Jahren kommen bereits Kindergartenkinder und Schulklassen auf den Binsenberghof. Der wird bereits in zweiter Generation als Familienbetrieb geführt, Annette Riehle und Ralf Riehle haben ihren Sohn Michael schon die Verantwortung übergeben. Micha Riehle führt mit viel Ideen, Innovationen und offen für Veränderungen den Hof in die Zukunft. Kleine Gäste werden, wie seit Jahrzehnten, von Mutter Annette Riehle betreut.

Die Landfrau erfuhr über den Landfrauen-Verband vom Lernort Bauernhof und hat sich daraufhin gleich dafür qualifiziert. Der Empfang ist gemütlich unterm Walnussbaum. Um diesen großen Tisch passt eine komplette Schulklasse. Und sollte es mal regnen oder das Wetter nicht beständig aussehen, dann stellt man den Tisch und die Bänke einfach in die Scheuer.

Ein Besuch im Milchviehbetrieb

Auf diesem Hof gibt es bis zu 90 Milchkühe und weibliche Nachzucht. Die Kindergartengruppe betrachtet, das große Plakat, das in der Scheune an der Wand hängt. Darauf ist ein Luftbild vom Bauernhof zu sehen, und die sieben Bioland-Prinzipien für die Landwirtschaft der Zukunft stehen gleich daneben. Gelegentlich, wenn es nicht Kleinkinder, sondern schon Schüler sind, die da zu Gast sind, werden die Prinzipien erlernt.

Annette Riehle und ihre Kindergartengruppe Foto: Gaiser

Diese lauten: im Kreislauf wirtschaften, die Bodenfruchtbarkeit fördern, Tiere artgerecht halten, wertvolle Lebensmittel erzeugen, biologische Vielfalt fordern, natürliche Lebensgrundlagen bewahren und den Menschen eine lebenswerte Zukunft sichern.

Der Binsenberghof ist Lernort Bauernhof und ein Demonstrationsbetrieb Ökologischer Landbau. Im Stall kommt die Gruppe zuerst an der vollautomatischen Melkmaschine vorbei. Jede Kuh trägt um den Hals einen Sender. Mit diesem kann die Kuh einige Funktionen auslösen. In der Melkmaschine werden die Tiere gleich gewogen, ihre Daten festgehalten, und der Landwirt kann sie abrufen – etwa wie viel Milch welche Kuh gibt. Im Schnitt sind es etwa 20 Liter am Tag. Sobald die Kuh gemolken worden ist, wird die Milch gleich in den Kühltank weitergeleitet.

Der Nasenring und die Amme

Beim Beobachten der Tiere kommt in der Gruppe, so sagt Annette Riehle, immer die gleiche Frage auf: „Warum tragen manche Kälber Nasenringe?“ Dann erklärt die Landfrau, dass damit die kleinen Kälber vom Nuckeln abgehalten werden. Eine muttergebundene Aufzucht ist in diesem Betrieb gewährleistet, darauf legen die Riehles Wert. Nach ein paar Tagen mit ihrer Mutter bekommen die Kälber eine Amme, die den Mutterpart übernimmt.

Danach bespricht die Gruppe die Bezeichnungen von einem Rind: ein Kalb, bis ein Jahr, männliche Tiere werden Jungbulle, Bulle oder Stier genannt und kastrierte Rinder als Ochsen bezeichnet. Weibliche Rinder werden als Jungrind, Färse und dann ab Geburt von einem Kalb als Kuh bezeichnet.

Ohrenmarken und hornlose Zucht

Gemeinsam schaut die Gruppe sich dann einen Tierpass an, an dem die Ohrenmarken gut erklärt werden können. Das Fleckvieh auf dem Hof ist eine genetisch hornlose Zucht. Das Vieh hat im Bioland-Betrieb dauerhaft Laufhöfe, und bei Fellwechsel können die Kühe die Bürsten an den Wänden benutzen, Tierwohl wird groß geschrieben.

Mit einem Kunststoffeuter können sich dann die Schüler erproben, wer besser melken kann. Oben wird Wasser reingeleert und schon kann es losgehen. Zum Thema Müll zeigt Annette Riehle Mülldosen, die sie gesammelt hat und versucht die Kinder dazu zu bewegen, ihren Müll, wenn sie unterwegs in der Natur sind, auch wieder mit nach Hause zu nehmen.

Zum Abschluss bekommt jedes Kind ein kleines Glas gefüllt mit Rahm. Dieses muss es selber schütteln und kann dann die Entwicklung von Buttermilch und Butter selber sehen. Dann gibt es ein frisch gebackenes Dinkelbrot, mit der selbst hergestellten Butter und dazu einen Kaba. So wird Landleben und Lernen auf dem Bauernhof ganz sinnlich erfahrbar.

Landleben erleben

Lernort Bauernhof (LoB)

„BAGLoB“ steht für „Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof e. V.“. Sie ist ein Zusammenschluss von pädagogisch arbeitenden Personen, Initiativen und Organisationen, die gemeinsam das Ziel verfolgen, den landwirtschaftlichen Alltag und die Entstehung und Verarbeitung von Lebensmitteln für Kinder, Jugendliche und Erwachsenen erlebbar zu machen.In qualifizierten Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaus finden Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche statt, dabei wird die Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln praxisnah und pädagogisch wertvoll vermittelt. Weitere Infos gibt es auf www.lob-bw.de