Agrar: Umfrage: Jeder Fünfte von Bauernprotesten betroffen

3 Ein Traktor blockiert die A2-Autobahnauffahrt Magdeburg-Rothensee in Richtung Hannover. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mit einer Aktionswoche machen Bauern derzeit Druck gegen Pläne für Subventionskürzungen. Bauernpräsident Rukwied zeigt sich zufrieden. NRW-Ministerpräsident Wüst findet klare Worte für die Ampel-Regierung.









Berlin - Mit ihren Blockaden, Kundgebungen und Traktorkorsos am Montag haben die deutschen Landwirte nach einer Umfrage zahlreiche Menschen im Land beeinträchtigt. In einer Umfrage des Instituts Yougov gab knapp jeder fünfte Befragte (19 Prozent) an, "verkehrstechnisch von den Bauernprotesten" am 8. Januar betroffen gewesen zu sein. Nicht gefragt wurde, inwiefern und wie stark die Menschen betroffen waren - ob sie beispielsweise im Stau standen und wie lange, ob sie Umwege genommen oder statt im Büro zu Hause gearbeitet haben.