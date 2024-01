Bauern-Proteste: Rund 200 Landwirte setzen ein Zeichen in Ringsheim

1 Durch ein Mahnfeuer bei Ringsheim wollten 200 Landwirte ein Zeichen setzen. Ebenfalls vor Ort waren Landesjustizministerin Marion Gentges (Vierte von links) und Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber (Sechster von links). Foto: Piskadlo

Nachdem Hunderte Landwirte in der Region beim bundesweiten Protesttag am Montag den Verkehr in der Ortenau lahm gelegt haben, setzten rund 200 Landwirte am Donnerstag ein weiteres Zeichen.









Link kopiert



So trafen sich die Demonstranten samt Traktoren auf einem Acker in Ringsheim, um ein Mahnfeuer zu entzünden. Ebenfalls vor Ort waren Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber und die CDU-Landtagsabgeordnete sowie Landesjustizministerin Marion Gentges, um mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen. „Ich befürworte die Proteste“, erklärte Gentges im Gespräch mit unserer Redaktion und betonte: „Es freut mich zudem, dass die Proteste angemeldet stattfinden und friedlich verlaufen.“ Der Grund für den anhaltenden Protest der Landwirte sind die Pläne der Ampel-Regierung, Steuervergünstigungen für Agrarunternehmen zu streichen. „Das ist nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“, so Gentges.