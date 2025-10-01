Bauern in Hechingen: Pacht für Landwirte erhöht sich – das sind die neuen Preise

Der Pachtzins für landwirtschaftliche Flächen in Hechingen steigt bis zum November 2029 in drei Stufen. Im Vergleich zu Nachbargemeinden nimmt Hechingen aber keine Spitzenposition ein.

Bereits in der Sitzung vor den Sommerferien stand das Thema „Neuverpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke“ auf der Tagesordnung des Verwaltungsausschusses. Weil die Ortschaftsräte aus Bechtoldsweiler, Boll und Stetten die damals zur Abstimmung stehenden Pachtzinsen für die Landwirte als zu hoch empfanden und diese vorab abgelehnt hatten, wurde das Thema verschoben. Zur Debatte stand eine Erhöhung auf 1,25 Euro pro Ar ab dem 1. November 2025 und eine weitere auf 1,50 Euro pro Ar ab dem 1. November 2028.

Zu viel, das hat auch die Stadtverwaltung in Rücksprache mit den Ortschaftsverwaltungen eingesehen. Das Ergebnis: eine dreistufige Pachterhöhung mit insgesamt geringeren Pachtzinsen bis zum 1. November 2029, wofür es im Verwaltungsausschuss am Dienstagabend auch grünes Licht gab. Demnach steigt der Preis von bisher 0,55 Cent pro Ar ab diesem November auf 0,80 Cent pro Ar, ab 1. November 2027 auf ein Euro pro Ar und ab 1. November 2029 auf 1,25 Euro pro Ar.

Der Mindestpachtpreis für kleinere landwirtschaftliche Grundstücke beträgt 50 Euro pro Jahr, die Mindestpacht Gartengrundstücke 150 Euro pro Jahr. Hintergrund sei der nicht unerhebliche Verwaltungsaufwand, heißt es in der Sitzungsvorlage. In Steillagen wird zudem ein Abschlag von 30 Prozent gewährt.

Pachtzinsen zuletzt 2019 angepasst

Bürgermeister Philipp Hahn betonte, dass die Stadt im Vergleich zu umliegenden Gemeinden die Pachtzinsen nur moderat erhöhe. Bereits heute betrage im „Hohenzollerischen Umfeld“ – sprich in den Kommunen Bisingen, Haigerloch, Rangendingen, Grosselfingen und Burladingen – der Pachtdurchschnitt für Grün- und Ackerland 1,25 Euro pro Ar. Dieser Wert wird in Hechingen erst 2029 erreicht.

Zuletzt angepasst wurden die Pachtzinsen im Jahr 2019. Wie Kämmerin Desiree Rotenhagen erläuterte, sei in diesem Zeitraum der Wert landwirtschaftlicher Grundstücke gestiegen. Die neuen Pachtverträge haben ab November für sechs Jahre ihre Gültigkeit und verlängern sich im Anschluss um weitere sechs Jahre, sofern keine der Vertragsparteien fristgerecht kündigt.

So schnell abgehandelt war das Thema aber doch nicht. Die Bunte Liste stellte den Antrag, dass die Verträge um ein Sonderkündigungsrecht zum Bau von Freiflächensolaranlagen oder Agri-PV-Anlagen ergänzt werden. Dazu forderte die Fraktion, die Pachtverträge um ökologische Gesichtspunkte zu ergänzen. Darunter falle beispielsweise ein weitgehender Verzicht auf intensiven Anbau von wenigen Nutzpflanzen mit hohem Bedarf an Pestiziden und Dünger.

Ökologische Aspekte schon berücksichtigt

Fraktionssprecherin Almut Petersen betonte: „Der Zeitpunkt der Neuverpachtung bietet immer auch ein Momentum, um mit den Pächtern in Gespräch zu kommen.“ Über den Antrag wurde letztlich nicht abgestimmt. Das angeregte Sonderkündigungsrecht bestehe bereits, die ökologischen Aspekte werden so weit möglich bereits berücksichtigt. Bürgermeister Hahn verwies auf Stadtförster und Klimaschutzmanager Jürgen Baumer, der ihm versichert habe, dass es in Hechingen bereits einige Schutzzonen für die Pflanzen- und Tierwelt auf Hechinger Gemarkung gebe. Weitere individuelle Absprachen mit den Pächtern seien für Baumer angesichts seiner weiteren Aufgaben auch nicht leistbar.

Mit dieser Antwort war Petersen zufrieden: „Es ist positiv zu hören, dass schon viel Gutes geleistet wird.“ Merkwürdig erschien anschließend die Wortmeldung von AfD-Stadtrat Francesco Padula. Er hielt ein Plädoyer für die hiesigen Landwirte und deren Existenzgrundlage, kündigte an, den Antrag der Bunten Liste entschieden abzulehnen und forderte, das Thema erneut zu verschieben. Zu diesem Zeitpunkt stand allerdings schon fest, dass gar nicht über den Antrag abgestimmt wird.