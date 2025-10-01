Bauern in Hechingen: Pacht für Landwirte erhöht sich – das sind die neuen Preise

Der Pachtzins für landwirtschaftliche Flächen in Hechingen steigt bis zum November 2029 in drei Stufen. Im Vergleich zu Nachbargemeinden nimmt Hechingen aber keine Spitzenposition ein.
Bereits in der Sitzung vor den Sommerferien stand das Thema „Neuverpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke“ auf der Tagesordnung des Verwaltungsausschusses. Weil die Ortschaftsräte aus Bechtoldsweiler, Boll und Stetten die damals zur Abstimmung stehenden Pachtzinsen für die Landwirte als zu hoch empfanden und diese vorab abgelehnt hatten, wurde das Thema verschoben. Zur Debatte stand eine Erhöhung auf 1,25 Euro pro Ar ab dem 1. November 2025 und eine weitere auf 1,50 Euro pro Ar ab dem 1. November 2028.