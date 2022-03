1 "Wir arbeiten nur noch und bekommen dafür noch Tritte": Das Bauamt macht Landwirt Valentin Faißt Kummer. Foto: Lück

Ukraine-Krieg und immer teurer werdenden Lebensmitteln – die EU betont die Sicherheit der Lebensmittelversorgung. Doch der Umschwung ist bei den Bauern im Landkreis noch nicht angekommen















Link kopiert

Kreis Freudenstadt - Einblicke in die Branche und ihre aktuellen Probleme bot die Kreisbereisung des Bauernverbands Nordschwarzwald-Gäu-Enz. Vorsitzender Gerhard Fassnacht: "Ich habe mir angewöhnt, deutliche Worte zu sagen. Was der Lebensmitteleinzelhandel mit uns macht, ist ein Verbrechen."

Tierschutz kostet Geld

Erste Station, erstes Beispiel: Der Hof von Hans-Peter Fischer in Schopfloch-Unteriflingen. Jede Menge Schweine und ein paar Bullen. Läuft soweit. Aber: "In zwei Jahren muss ich einen Plan aufstellen, um die neuen Tierschutz-Regeln einzuhalten. Das heißt: Entweder kann ich noch zwei Jahre weitermachen. Oder ich muss über 700 000 Euro in einen neuen Stall investieren", so Fischer. Es gebe immer mehr Auflagen. Fischer musste für 11 000 Euro ein Betäubungsgerät für die Kastrierung kaufen, dazu kamen jede Menge Schulungen und Zertifizierungen. Fischer: "Durch das Gerät brauche ich ein Drittel länger Zeit. Und das, wo wir jetzt bisher schon 3700 Arbeitsstunden im Jahr haben."

Die Statistik sagt: Normale Vollzeit-Arbeitnehmer leisteten im Jahr 2020 durchschnittlich 1577 Stunden im Beruf. Doch wie soll sich das rechnen? Fassnacht: "Der Schweinepreis in der ganzen EU ist höher als in Deutschland. Und die Auflagen sind in den anderen Staaten niedriger. Bald gibt es im Landkreis gar keine Schweinezüchter mehr." Landrat Klaus Michael Rückert ist bei der ersten Station dabei. Er sagt: "Sie wissen, dass ich als Landrat auch immer an der Seite der Landwirte stehe."

Zweite Station: Mario Zimmermann. Der Selbstvermarkter hatte 2003 den Seidtenhof in Klosterreichenbach übernommen. Weil viele Hotel- und Tourismusgäste den Hof besuchten, baute er ihn mit Millionenaufwand auch zu einem beliebten Restaurant mit Biergarten aus. "Hatte früher von der Gaststube ein Fenster direkt auf die Rinder." Zimmermann: "Das war ein Anbindestall. Am Schluss gab es immer mehr Anzeigen wegen Tierquälerei. Da habe ich auf Bio umgestellt."

Zwei Jahre Schikane

Auch ein neuer Stall musste her. 2018 sollte der Bau losgehen. Zimmermann: "Zwei Jahre lang Schikane. Naturschutz, fünf Bauanträge wurden gestellt, ehe endlich die Genehmigung kam. In der Zwischenzeit sind die Baukosten natürlich gestiegen." Nach 15 Jahren hatte Zimmermann jährlich 40 000 Gäste. Mit dem ersten Lockdown am 17. März 2020 das Ende. "Damit fielen die Haupteinnahmen des Hofes auf einen Schlag weg", so Zimmermann. Trotzdem musste im November 2020 noch der fertige neue Stall bezahlt werden. Weil die Gäste so intensiv danach gefragt haben, hat Zimmermann noch 5000 Euro in die "Schlachtung mit Achtung" investiert. "Das wird von den Gästen schon honoriert. Dieses Prinzip ist aber nur eine gute Lösung für kleine Strukturen." Zimmermann hat 30 Pinzgauer Rinder im Stall. Mit der Gastro ist erst mal Schluss. Zimmermann: "Du findest kein Personal." Immerhin: Mit der Selbstvermarktung des Bio-Fleischs, Eis aus Milch vom Nachbarn Severin Faißt und anderen regionalen Lebensmitteln im Hofladen haben sich die Einnahmen stabilisiert. Zimmermann: "Beim Fleisch sind wir bis Mai ausgebucht. Wir haben auch das Glück, dass wir durch die Hotels viele Gäste haben, die nicht so auf den Preis gucken."

Ein Jahr lang Baustopp

Dritte Station. Der Hof von Jessica und Valentin Faißt. Haben ihn 2017 übernommen, sind im Dezember 2019 eingezogen. Gleich einen neuen, hochmodernen Kuhstall für 60 Rinder gebaut. Bauersfrau Jessica: "Wir haben ihn gleich auf Bio ausgebaut. Das hat die Baukosten um 500 000 Euro erhöht. Um das leisten zu können, haben wir das Fundament selbst gebaut." Die Faißts haben den Abraum genommen, um eine flachere Wiese Richtung Tal hinterm Hof vorzubereiten, um die Grünfläche besser bearbeiten zu können. Das Ergebnis: Ärger mit dem Bauamt, seit einem Jahr Baustopp. "Wir haben das Gefühl, wir arbeiten nur und kriegen dafür noch Tritte in den Hintern. Und das, obwohl wir für 47 Cent Stundenlohn arbeiten", so Jessica Faißt. Durch den Bauamt-Ärger fehlen die einkalkulierten 60 000 Euro an Fördermitteln.

Für Bio braucht es Fläche

Bauernverbands-Vorsitzender Fassnacht: "Die Faißts sind im Stress. Ich habe schon mit dem Landrat gesprochen und hoffe, dass wir uns bald an einen Tisch setzen und die Sache in Ruhe bereinigen können." Alle hoffen, dass sie endlich verlässliche Rahmenbedingungen bekommen. Fassnacht: "Label wie Tierwohl lesen sich schön auf der Packung im Supermarkt. Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass der gezahlte Mehrpreis für den Landwirt irgendwann wegfällt. Selbst wenn man so mutig ist, Millionen in neue Ställe zu investieren, ändern sich mitten im Bau die Vorschriften. Für Bio-Betriebe braucht es mehr Flächen als für konventionelle Landwirtschaft. Wie soll das gehen, wenn die EU vorsieht, dass vier Prozent der landwirtschaftlichen Fläche stillgelegt werden?"