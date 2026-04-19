Bauern blicken positiv auf Saison: Ortenauer Freiland-Erdbeeren gibt’s ab Mitte Mai

Der Frühling kommt und mit ihm die Erdbeersaison in der Ortenau. Wie sieht die Ernte in dieser Saison aus, und wird sich der Preis für das Schälchen erhöhen?
Wenn Thomas Streif über die Felder seines Erdbeerhofs läuft, ist er zufrieden. Das sagt der Inhaber des Lautenbacher Paradieshofs im Gespräch mit unserer Redaktion. „Bis zum 15. Mai weiß keiner genau, wie es mit der Ernte in diesem Jahr aussieht, aber es wirkt auf jeden Fall vielversprechend, wenn ich mir die Pflanzen so anschaue“, erzählt er.