1 Jetzt verkuppelt Inka Bause wieder weltweit einsame Herzen bei „Bauer sucht Frau International“ Foto: RTL

Die vierte RTL-Staffel von „Bauer sucht Frau International“ hat begonnen. Für den Kaffeebauern Félix aus Peru ging es mit Hindernissen los. Wir stellen die Landwirte – eine Bäuerin ist auch dabei – vor und informieren über die Sendetermine.















Link kopiert

Grenzenlos ist die Liebe – der Privatsender RTL nimmt diese Volksweisheit wörtlich: Zum vierten Mal sind bei „Bauer sucht Frau International“ Vertreter der Landwirtschafts-Zunft auf der Suche nach der großen Liebe.

Wann ging’s los bei „Bauer sucht Frau International“?

Am Montagabend, 25. April, um 20.15 Uhr startete die Kuppelshow, die ein länderübergreifendes Spin-off des Dating-Formats „Bauer sucht Frau“ ist. Dabei gehen Deutsche auf Liebessuche im Ausland und lernen dort deutschsprachige Landwirte und Bäuerinnen kennen. Dazu laden die Single-Männer und auch -Damen die Auserwählten für eine Woche auf ihren Hof ein.

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten?

Vier Bauern und eine Bäuerin suchen rund um den Globus ihr Glück; Moderatorin Inka Bause ist also viel unterwegs:

Weinbäuerin Rolinka (54) aus Frankreich: Rolinka hat sich mit Wein- und Olivenanbau in Südfrankreich selbständig gemacht, zudem vermietet sie Gästezimmer.

Kaffeebauer Félix (55) aus Peru: Félix betreibt neben dem Kaffeeanbau in der Region Oxapampa auch ein kleines Hotel in Peru. Er ist Sohn einer Deutschen und eines Peruaners und kennt so beide Kulturen bestens.

Ackerbauer Justin (30) aus Frankreich: Justin lebt im Elsass mit seinen Eltern zusammen auf dem gemeinsamen Hof, einer der letzten Familienbauernhöfe im Ort. Schon als Kind wollte er Landwirt werden.

Bauer Hans (63) aus Ontario/Kanada: Auf seiner Tier- und Selbstversorgerfarm leben Alpakas, Lamas, Pferde, Esel, Ziegen, Hunde und Katzen. In diesem tierischen Umfeld fehlt Hans noch eine passende Herzensdame.

Spargel- und Maracujafarmer Rüdiger (58) aus Südafrika: Rüdiger, Landwirt aus Leidenschaft, ist teilweise in Südafrika aufgewachsen und hat auch schon vier Jahre in Singapur und fünf Jahre in China gearbeitet. Seine Farm liegt in der Region Western Cape.

Für den Kaffeebauer Félix aus Peru startete die Partnersuche in der ersten Folge mit Hindernissen: Seinen beiden Hofdamen war die Anreise zu seiner Kaffeefarm zu beschwerlich, sie zogen es vor, in einem Hotel zu nächtigen.

Wann sind die Sendetermine?

Es gibt insgesamt sieben Folgen, die immer montags um 20.15 Uhr laufen. Parallel zur TV-Ausstrahlung sind sie auch im Livestream bei RTL+ zu sehen. Nachträglich sind sie ebenfalls auf RTL+ abrufbar.