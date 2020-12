"Bauer sucht Frau" Bad Imnauer Fotograf knipst Traumpaar

Am Anfang der jetzigen Staffel von "Bauer sucht Frau" fiel dem 25-jährigen Junggesellen Patrick Romer aus Oberdorf am Bodensee seine Entscheidung nicht leicht. Nachdem Antonia trotz starker Gefühle für Patrick freiwillig den Hof verlassen hatte, musste er sich zwischen Sofia und Julia entscheiden. Die weibliche Konkurrenz sei zu viel für sie gewesen, erklärte Antonia.

Nach langem Ringen entschied sich Patrick dann für Julia aus München, welche zur Hofwoche bleiben durfte. Nach den Dreharbeiten besuchte Patrick seine Auserwählte in München und haben dabei gemeinsam festgestellt, "dass da doch noch etwas fehlt für das große Glück". “ Sie seinen menschlich einfach zu verschieden gewesen, so Patrick, der seit Bestehen der erfolgreichen Sendung mit den meisten Zuschriften den bisherigen Rekord knackte und den Spitznamen "Land-Bachelor" verpasst bekam.

Die gelernte Kosmetikerin Antonia Hemmer weilte derweil mehrmals einige Tage bei Patrick am Bodensee, um die Beziehung zu vertiefen. Dazu trug auch das originelle Fotoshooting im nebelverhangenen Dingelsdorfer Ried, in Oberdorf bei den Weihern und auf einer Weide im Wollmatinger Ried bei. Danach ging’s zu den schottischen Hochlandrindern (35 Stück), welche die Familie von Patrick in verschiedenen Herden rund um Oberdorf hält und mit ihnen Landschaftspflege betreibt.

Zweistündiges Shooting

Der humorvolle und sympathische Rinderzüchter Patrick, der aktuell an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz (HTGW) Wirtschaftsingenieurwesen im Bereich Elektro- und Informationstechnik studiert, liebt den Umgang mit den Rinder. Patrick: "Wenn es meinen Tieren gut geht, geht es mir auch gut."

Beim Foto-Shooting mit Jonas Haid musste Patricks auserwählte Antonia Mut beweisen: Sie schlüpfte in ein Bauern-Outfit mit Gummistiefeln und stieg zum Posing auf ein Rind. Zum Abschluss des über zweistündigen Shootings ging es an den langen Steg, der zur Bodensee-Schiffsanlegestelle Dingelsdorf führt. Patrick schmiss sich dann in eine enge Lederhose mit kariertem Hemd, während die blonde Antonia in einem schwarzen Kleid mit hohen Stiefeln mit ihm zusammen posierte. Es entstanden dabei lustige und romantische und wegen des Nebels geradezu mystische Aufnahmen, welche nach und nach auf dem Instagram-Account der beiden und beim Fotografen Jonas Haid veröffentlicht werden.

Der Fernsehsender RTL will, am Mittwoch, 23. Dezember, mehrmals in der Sendung RTL-Explosiv und im Morgenmagazin in einer Nachbetrachtung zum Finale zu "Bauer sucht Frau" vom Fotoshooting von Patrick und Antonia mit Jonas Haid berichten.