Bauer Kunststoffe in Schwenningen: Vom kleinen Start in der Schwenninger Garage zum Großhändler

Kleben, Abdichten, Beschichten – seit 50 Jahren ist das das Spezialgebiet der Schwenninger Firma Bauer Kunststoffe. In fünf Jahrzehnten hat sie wohl jede Innovation im Bauchemie-Bereich miterlebt, sich angepasst und flexibel auf Kundenwünsche und neue Anforderungen am Bau reagiert.Firmengründer Rudolf Bauer strahlt regelrecht, wenn er über die Entwicklung spricht, die sein Großhandelsbetrieb genommen hat. Los ging nämlich einst alles ganz bescheiden. 1975 war es, als er in der Eichendorfstraße im Dickenhardt eine Garage anmietete.

„Da passte mein Busle rein und etwas Material“, erzählt er lachend aus dieser Zeit. Sich im Handel selbstständig zu machen, lag für den damaligen Außendienstmitarbeiter eines großen, deutschen Kleb- und Dichtstoffherstellers auf der Hand. Schon bald stieg auch sein Schwager Augustin Hall mit ein, der erst ein wichtiger Mitarbeiter und von 2000 bis 2013 dann auch in der Geschäftsführung vertreten war.

Lesen Sie auch

Seit 1993 am Steinkirchring

Von der ursprünglichen Garage zogen sie in den Anfangsjahren nach einiger Zeit in derselben Straße in größere Räumlichkeiten um. Hier blieb man bis 1993, dann ging’s nicht mehr: „Wir musste uns vergrößern“, erzählt Rudolf Bauer weiter, die Kundschaft, hauptsächlich aus dem Handwerk und hier aus so gut wie allen Gewerken, aus Baden-Württemberg, der Schweiz, aber auch aus anderen Gebieten in Deutschland, fragte immer mehr nach.

Also suchte man nach einem Bauplatz. Am Steinkirchring erschloss die Stadt neue Gewerbeflächen – und Bauer schlug zu, zumal auch der Preis passte: 80 DM pro Quadratmeter bezahlte er damals. Auf dem 3500 Quadratmeter großen Gelände entstand der Neubau mit Lagerflächen für die große Produktpalette. „Da ging es richtig los“, fällt Rudolf Bauers Rückblick zufrieden aus.

Expertise und Know-how

Seit 1989 ist Bernhard Bantle im Betrieb. Er stieg als Außendienstler ein, man kannte sich, schließlich waren er und der Sohn von Rudolf Bauer schon seit Kindheitstagen befreundet. Es passte also einfach, vor allem auch fachlich, zumal Bernhard Bantle sich direkt in das beratungsintensive Geschäft hinein kniete und sich schnell das Vertrauen der Kunden sicherte. Das ist ohnehin das große Pfund, mit dem das Unternehmen wuchern kann: Durch die jahrzehntelange Expertise und hervorragende Kontakte entstand ein Netzwerk aus Lieferanten und Kunden, in dem das Know-how geschätzt und auch eingefordert wird, gerade, wenn es um anspruchsvolle Herausforderungen und Produkte geht.

1000 Quadratmeter großes Lager

Die Firma entwickelte sich stetig weiter, zog auch etliche Exklusivvertretungen an Land. „Das Sortiment hat sich im Laufe der Jahre enorm vergrößert“, berichtet Bernhard Bantle. Vom Keller bis aufs Dach – alles was mit Abdichtungstechnik zu tun hat, kann von Bauer Kunststoffe geliefert werden und vieles ist auch im 1000 Quadratmeter großen Lager verfügbar.

Der Firmensitz am Steinkirchring: Hierher zog Bauer Kunststoffe in den 1990er-Jahren. Foto: Daniela Schneider

Bernhard Bantle stieg in die Geschäftsführung mit ein, während Rudolf Bauer sich 2002 zurückzog. 2014 holte Bantle dann Benjamin Wildgruber ins Unternehmen. Der ehemalige Wild-Wings-Profi, mit dem der beim SERC stark engagierte Bantle bestens bekannt war, wagte nach seiner kaufmännischen Ausbildung hier den Neuanfang – und wieder passte es menschlich und fachlich. So kann Unternehmensnachfolge dann also auch funktionieren: Seit kurzem hat Wildgruber nämlich nun die Geschäftsanteile von Bernhard Bantle übernommen und führt das Unternehmen mit seinen acht Beschäftigten nun als alleiniger Geschäftsführer.

Firmengründer Wolfgang Bauer

Weitere Firma

Gemeinsam mit einem Partner gründete Rudolf Bauer neben seinem zunächst kleinen Schwenninger Vertrieb auch noch eine Firma in Brühl: die SB-Chemie-Dichtstoffe. Diese verkaufte er 2007.