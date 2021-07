Aus ehemaliger Kirche in Mühringen wird ein Wohntraum

3 Ortsvorsteherin Monika Fuhl im ehemaligen Gottesdienstraum der neuapostolischen Kirche in Mühringen Foto: Lück

Der Immobilienboom. Die Chance für Horb und seine Ortsteile, zu profitieren. Nicht nur von Neubauten wie dem cleveren Mehrfamilienhaus von Reinhold Kuch, sondern auch von Sanierungen im Bestand. Ein Beispiel: Die ehemalige neuapostolische Kirche in Mühringen. Hier entsteht ein Wohntraum für ein Stuttgarter Paar.

Horb-Mühringen - Ortsvorsteherin Monika Fuhl hat am Tambor gleich doppelt lachen: Nicht nur, weil ein Stück Innenentwicklung hier gerade Wirklichkeit wird. Sondern weil die Altbau-Expertin vom Architekturbüro Haefele in Tübingen ein Paradebeispiel in der Mache hat, das zeigt, welches Potenzial 60er-Jahre-Bauten im Ort haben.

