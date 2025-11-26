Bauen in Rottweil: Wenn der Traum vom Häuslebau platzt

Derzeit ist in den den Rottweiler Neubaugebieten kein einziges Grundstück mehr zu haben. Das ändert sich nun. Denn die Stadt hat vier Baugrundstücke zurückgekauft.
Bauen ist für Familien nicht einfacher geworden. Steigende Kosten, höhere Hürden bei Krediten, eine angespannte wirtschaftliche Lage – die Gründe sind mannigfaltig. Und trotzdem verwirklichen sich viele dennoch den Traum vom Eigenheim auf einem der Baugrundstücke der Neubaugebiete, die in Rottweil und den Teilorten in den vergangenen Jahren gewachsen sind.