Vierte Gesprächswerkstatt in Balingen Ende Januar

Bauen in Gemeinschaft

1 Beim jüngsten Werkstattgespräch Foto: Stadt Balingen

Der vierte Termin läuft unter dem Thema „Von der Wohnidee zur Baugemeinschaft“. Gäste berichten von ihren Erfahrungswerten.









In der Zehntscheuer Balingen findet am Montag, 27. Januar, ab 19 Uhr die vierte und vorerst letzte Gesprächswerkstatt zum Thema Bauen in Gemeinschaft statt.