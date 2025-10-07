Bauen in Efringen-Kirchen: 515 Kubikmeter für Regenüberlauf

Das Regenüberlaufbecken Wintersweiler-Huttingen ist eine der größten Infrastrukturmaßnahmen, die Efringen-Kirchen in den zurückliegenden Jahren auf den Weg brachte.
Mit dem Durchschneiden eines roten Bandes nahmen Bürgermeisterin Carolin Holzmüller, Wintersweilers Ortsvorsteherin Joelle Kammerer, der stellvertretende Huttinger Ortsvorsteher Martin Brändlin und Christof Diemer vom federführenden Ingenieurbüro dwd aus Wehr-Brennet das Regenüberlaufbecken (RÜB) 89a unterhalb von Wintersweiler feierlich in Betrieb. Es ersetzt die beiden alten Becken Wintersweiler und Huttingen, die es zusammen auf ein Volumen von gerade einmal100 Kubikmeter brachten. Viel zu wenig, um weitere Baugebietserschließungen zu genehmigen, verfügte das Landratsamt.