1 Schöner wohnen im Killertal. Die Aussichten in der Hohe Straße sind nicht nur fantastisch. Foto: Raphtel-Kieser

Der Ortschaftsrat von Killer will in seiner Sitzung, an diesem Mittwoch, 3. November, ab 20 Uhr, im Bürgerhaus, den Aufkauf von weiteren Grundstücken zur Ausweisung eines neuen Wohngebietes beschließen. Währenddessen dient ein Teil der voll erschlossenen Enkelgrundstücke in der Hohe Straße als verlotterte Lagerplätze















Burladingen-Killer - Rund 30 unbebaute Baugrundstücke gibt es im Teilort Killer, viele davon in der Hohe Straße. Die Aussicht über das Killertal von dort oben ist fantastisch. Wer hier gebaut hat, sieht kilometerweit und kann sich glücklich schätzen. Die Hohe Straße zählt zu einer der besten Wohnlagen in Burladingen. Allerdings: Die Grundstücke wurden seinerzeit ohne Bauzwang verkauft und dienen nun vielfach als wertsteigernde Kapitalanlage oder werden für Familienmitglieder von den einstigen Käufern vorgehalten. Die sogenannten Enkelgrundstücke.

Und weil an diese Grundstücke nicht ranzukommen ist, entbrennt in der Ortsmitte ein Streit zwischen Bürgern um die Obstwiesen an der Hof­stättstraße. Der Ortschaftsrat will, dass die Stadt sie aufkauft und erschließt, denn es fehlt an Bauland. Einige Anlieger aber sind gegen die Erschließung und wollen ihre Grundstücke dafür nicht hergeben, halten lieber Pferde oder Federvieh, weil das den Charakter des Dorfs ausmacht. In einer öffentlichen Bürgerversammlung im September, die Bürgermeister Davide Licht ob des Konflikts einberufen hatte, schlugen die Wogen hoch, es wurde teilweise sehr persönlich.

Für junge Burladinger Familien die dringend Wohnraum oder Bauplätze für ihr geplantes Eigenheim suchen, mag eine Fahrt durch die Hohe Straße in Killer wie Hohn sein. Heuwendemaschinen und Trecker stehen da auf der grünen Baulandwiese, Fässer aus Plastik und Metall sind geparkt, verrostete Landmaschinenaufsätze stehen am Straßenrand, mit Plastik überspannte Balken werden gelagert und kleine Fußballtore, vor denen ein Ball liegt, stehen am Rand eines Wohnhauses und mögen der Hinweis darauf sein, dass wenigstens einige der Enkel gelegentlich ihren Spaß auf diesen Flächen haben.

Gemeinderat über neue Steuer: "Muss weh tun"

Das Problem scheint in Killer besonders krass zu sein. Es besteht aber im gesamten Bundesland. Deshalb hat, darauf hat der Landtagsabgeordnete des Wahlkreises, Manuel Hailfinger (CDU), in einer ­E-Mail an unsere Redaktion noch einmal aufmerksam gemacht, der Ministerrat die Grundsteuer C auf den Weg gebracht.

So heißt es in einer Pressemitteilung aus dem baden-württembergischen Ministerium für Finanzen, die Hailfinger weiter reichte: "Die Landesregierung hat am Dienstag (26. Oktober) den Entwurf zum sogenannten ›Gesetz zur Änderung des Landesgrundsteuergesetzes und zur Einführung eines gesonderten Hebesatzrechts zur Mobilisierung von Bauland‹ beschlossen. Der Gesetzesentwurf soll nun in den Landtag eingebracht werden. Er sieht unter anderem die Einführung einer Grundsteuer C vor. Damit können Kommunen aus städtebaulichen Gründen ab dem Jahr 2025 einen gesonderten Hebesatz für unbebaute, baureife Grundstücke festlegen".

In der Verlautbarung des Ministeriums wird Finanzminister Danyal Bayaz zitiert: "Mit der Grundsteuer C geben wir den Kommunen ein effektives und flexibles Instrument an die Hand, mit dem sie mehr Wohnraum schaffen können. Dadurch entsteht ein Anreiz, brachliegende, aber für Wohnzwecke äußerst wertvolle Grundstücke zu bebauen. So könnte weiterer Flächenverbrauch im Außenbereich vermieden werden".

"Ich finde das sehr gut, richtig so", kommentiert ein junger Burladinger Familienvater, der lange nach einem Baugrundstück suchte, beim Erwerb der Enkelgrundstücke seiner Nachbarn auf Granit biss und horrende Preisvorstellungen genannt bekam. Und einer der vielen Gemeinderäte, die in Killers Bürgehaus der außerordentlichen und teilweise hoch emotional geführten September-Bürgerversammlung beiwohnte, kommentierte die mögliche Grundsteuer C nach der Veranstaltung mit: "…und die muss richtig weh tun".