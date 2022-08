4 Die ehemalige Textilfabrik Ritter in der Gauselfinger Gauzolfstraße soll einem großem, modernen Wohnkomplex weichen. Foto: Rapthel-Kieser

Barrierefrei sollen sie sein, generationenübergreifend und bezahlbar. Inmitten von Gauselfingen sollen bis Ende 2024 insgesamt 32 Wohnungen in vier neuen Gebäuden entstehen.















Burladingen-Gauselfingen/Dornbirn - Das gibt das vorarlberger Unternehmen Riva home in einer Pressemitteilung bekannt. Geplant sind die 32 Wohnungen in vier Baukörpern in der Gauzolfstraße auf dem 7 000 Quadratmeter großen ehemaligen Fabrikgelände der Firma Ritter. Dazu soll, dies bestätigte der Pressesprecher des Unternehmens auf Anfrage unserer Redaktion, nur ein kleiner Teil der Gebäude abgerissen werden. Die alte Fabrik wird teilsaniert und umgebaut.

Damit könnte in Burladingens größtem Ortsteil eine Brache, die schon länger weitgehend leer steht und mit der sich auch der Gauselfinger Ortschaftsrat schon beschäftigte, zu einem attraktiven und ansehnlichen Quartier werden. Riva verspricht dazu ein "bedarfsgerechtes Konzept für junge Erwachsene, Familien und Bewohner im "besten" Alter".

Neun Millionen Euro Investitionskosten

Das Projekt böte auf die drei Zielgruppen abgestimmte Wohnkonzepte, so heißt es in der Pressemitteilung. Die beiden zweigeschossigen Town-Häuser mit jeweils acht Wohnungen bieten mit Terrasse und Garten Entfaltungsraum für junge Familien. Dazu kommen eine drei- und eine viergeschossige Wohnanlage. Im größeren Gebäude entstehen nach dem Bau- und Ausstattungskonzept "Riva dahoam" 14 barrierefreie Einheiten für die ältere Generation.

Direkt gegenüber errichtet das Unternehmen zehn moderne Wohnungen für jüngere Menschen. Insgesamt will die Firma dafür neun Millionen Euro investieren.

Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats am 7. September

"Riva home hat sich vor einiger Zeit in Gauselfingen im Rathaus vorgestellt. Es war von Anfang an klar, die Bevölkerung transparent über das Bauvorhaben zu informieren. Da die Pläne jetzt vorliegen, haben wir für den 7. September eine Ortschaftsratssitzung anberaumt, in der Riva home sich und das Projekt vorstellen wird. Es wird an diesem Abend der Bevölkerung sowie dem Ortschaftsrat die Möglichkeit geboten, sich das geplante Projekt anzuschauen und Fragen dazu zu stellen“, sagt die Gauselfinger Ortsvorsteherin Silvia Roos.

Systembauweise und Photovoltaik

Entstehen sollen Wohnungen von einem bis zu fünf Zimmern. Es sind 38 Stellplätze vorgesehen. Gebaut wird in effizienter Systembauweise. Das Wohnquartier soll über ein Gesamtenergiesystem mit Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen ressourcenschonend und effizient beheizt werden. Die optimale Nutzung der Allgemeinflächen wollen die Vorarlberger per Online-Umfrage ermittelt. "Wir binden die Menschen schon bei der Planung ein und richten uns nach den tatsächlichen Bedürfnissen der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner. So konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, sparen an den richtigen Stellen und schaffen durch reduzierte Betriebskosten langfristigen Mehrwert", erklärt Geschäftsführer Pascal Kohlhaupt. Vorgesehen ist auch ein Mietkaufmodell mit denen gerade jungen Menschen die eigenen vier Wände ermöglicht werden sollen. Baubeginn soll noch in diesem Herbst sein, die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.