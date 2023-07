1 Der Gemeinderat von Bad Liebenzell hat entschieden, was aus dem ehemaligen Kronen-Hotel wird. Foto: Felix Biermayer

Weil es im Technischen Ausschuss viele offene Fragen zur Erstellung von gefördertem Wohnraum im ehemaligen Kronen-Hotel in Bad Liebenzell gab, wurde eigens eine Sondersitzung des Gemeinderates einberufen. Hier fiel die Entscheidung überraschend schnell.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Hat es diese Sondersitzung des Gemeinderates von Bad Liebenzell wirklich gebraucht? Am Dienstag fand sie auf jeden Fall statt. Und es ging um den Bauantrag für den Umbau des Kronen-Hotels. In dem Gebäude will ein Investor barrierefreie Zwei- bis Drei-Zimmerwohnungen bauen – als bezahlbaren Wohnraum. Im Mai fand der Gemeinderat das noch toll. Im Juni störte sich der Technische Ausschuss an der geringen Stellplatzzahl, dem Quadratmeterpreis und der Umwidmung des Hotels in Wohnraum.