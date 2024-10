Bauen in Altensteig: Planung sieht zwei Stockwerke vor

Bauen in Altensteig

1 Die steile Hanglage des Areals dürfte Bauherren vor Herausforderungen stellen. Foto: Manfred Köncke

Der Bau- und Umweltausschuss des Altensteiger Gemeinderats hat sich in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich dafür ausgesprochen, den Bebauungsplan „Bahnhofstraße-Ost“ weiterzuführen.









Link kopiert



Das Ingenieurbüro Gfrörer aus Empfingen hatte für das gut zwei Hektar große Plangebiet am Ausgang der Stadt ein geändertes städtebauliches Konzept mit unterschiedlichen Bauformen erarbeitet und bezog in die Überlegungen auch den Fall ein, dass Bestandsgebäude abgebrochen werden. Wegen der steilen Hanglage mit einem Höhenunterschied von 28 Metern im Westen und 15 Metern in Richtung Kreisverkehr kommen für den Planer Geschoss- oder Terrassenwohnungen ohne Festlegung der Dachform infrage.