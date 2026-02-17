Bauen in Albstadt: Das „Heizungsgesetz“ bewegt die Gemüter

Jens Güttinger, Organisator der Bauplus-Messe in Albstadt, erklärt, welche Themen Häuslebauer derzeit beschäftigt.
Die Bauplus-Messe ist am kommenden Wochenende, 21. und 22. Februar, erneut Anlaufstelle für Häuslebauer, Käufer von Altbauwohnungen und leidenschaftliche Heimwerker in der Zollernalb-Halle. Regionale Handwerksbetriebe, mittelständische Unternehmen und Dienstleister zeigen ihre Produkte, Leistungen sowie Trends und Innovationen aus den Bereichen Bauen, Sanieren, Modernisieren und Wohnen.