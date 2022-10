2 Betroffene Bürger können bei einer Infoveranstaltung ihre Fragen stellen. Foto: Herzog

Das Sanierungsgebiet "Ortsmitte Aichhalden II" ist definiert. Ab sofort können Bauanträge eingereicht werden. Doch die Voraussetzungen sind mit der derzeitigen Energiekrise und der Inflation nicht gerade ideal.















Aichhalden - Welche Möglichkeiten bietet das Sanierungsgebiet den Grundstücks- und Gebäudebesitzern? Und muss jemand sein Haus sanieren, obwohl er das gar nicht will? Fragen wie diese hat die Gemeinde in einer Infoveranstaltung in der Josef-Merz-Halle beantwortet. Dabei wurde es zwischen Bürgern und Verwaltung auch mal lauter.

Doch zum Anfang: Bürgermeister Michael Lehrer sprach in Anbetracht, dass mehr als die Hälfte der Befragten signalisiert habe, ihr Gebäude abzureißen oder zu sanieren von der "Chance, dass etwas Gutes entstehen" könne. Ziele seien die Entwicklung einer lebendigen und zukunftsfähigen Ortsmitte, die energetische Sanierung des Gebäudebestands, das Nutzen von Innenentwicklungsflächen mit dem Schwerpunkt Wohnen sowie die Umnutzung leerstehender Gebäude.

Von der Haustechnik bis zum Abriss

Er nannte konkrete Beispiele für umfassende private Erneuerungsmaßnahmen. Dazu zählten etwa die Modernisierung der Haustechnik sowie energetische und bautechnische Verbesserungen oder der Abbruch von Gebäuden. Hierfür könne es Fördermittel geben, die allerdings an Bedingungen geknüpft seien. Die Maßnahme müsse wirtschaftlich sein, wesentliche Mängel und Missstände beseitigen sowie in Form und Material der sichtbaren Bauteile dem Ortsbild entsprechen. "Vor Baubeginn ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen Eigentümer und Gemeinde abzuschließen", erklärte der Bürgermeister.

30 Prozent der Erneuerung bezuschusst

Eine Erneuerungsmaßnahme werde mit 30 Prozent bezuschusst, maximal jedoch mit 50 000 Euro. Die Bagatellgrenze liege bei 15 000 Euro Baukosten. Auch die steuerliche Vergünstigung mit jährlicher Abschreibung von neun Prozent über einen längeren Zeitraum dürfe nicht außer Acht gelassen werden.

Entscheidet Gemeinde über Abriss?

Sollten die Bodenrichtwerte durch das Sanierungsgebiet steigen, müsse ein Ausgleich geleistet werden. "Ich gehe davon aus, dass es nur zu einer leichten Steigerung kommt und wir da nichts machen müssen", versicherte Lehrer. Er ergänzte: "Ich wurde schon mehrfach gefragt, ob die Gemeinde bestimmen kann, welches Haus abgerissen wird. Das ist natürlich nicht so. Für uns ist es in Ordnung, wenn jemand sein Gebäude nicht sanieren will. Oder wenn er sagt, er wolle es sanieren und nicht abreißen. Unser Ziel ist es, dass am Ende jeder zufrieden ist."

Bauherr muss Finanzierung regeln

Bautechniker André de Rennes von der Stadtentwicklung (Steg) erläuterte das Vorgehen. So müsse die Finanzierung eines Vorhabens durch den Eigentümer sichergestellt sein. In der Sanierungsvereinbarung würden Ausführung, Umfang sowie Förderhöhe geregelt. Mindestens drei verschiedene Gewerke müsse eine "umfassende Maßnahme" haben, die innerhalb von zwei Jahren umgesetzt sein sollte.

Bankbestätigung reicht

Wie Rennes auf Anfrage informierte, werde er nach der Besichtigung des Gebäudes eine Kostenorientierung beifügen. "Einen Kostenvoranschlag muss der Bauherr besorgen", erklärte er. Dieser sei Voraussetzung für einen Vertragsabschluss. Als Finanzierungsnachweis reiche eine Bankbestätigung.

Zeitpunkt missfällt

Die Kritik eines Bürgers, dass das Sanierungsgebiet zu einem ungünstigen Zeitpunkt komme, musste der Bürgermeister einräumen. "Wir können nur Angebote unterbreiten. Man kann auch ein halbes Jahr zuwarten, wie sich die Krise weiterentwickelt", schlug Lehrer vor.

Kritik an der Verwaltung

In der Folge lieferte sich der Bürgermeister mit Landwirt Andreas Seckinger einen verbalen Disput. Seckinger rügte, weder die Gemeinde noch die Steg hätten ihn informiert, dass beim Rathaus eine Wohnanlage gebaut werden soll. "Das habe ich aus der Zeitung erfahren. Ich bekomme seither regelmäßig Anrufe von Leuten, die mir den Hof oder Grundstücke abkaufen wollen. Sie hätten mit uns mal reden können", beschwerte sich Seckinger. Und weiter: "Es geht nicht, dass über unser Areal hinweg geplant und mit uns nicht geredet wird. Das ist respektlos", warf Seckinger vor. Lehrer hielt dagegen, wenn man plane, müsse man Ziele haben. Erst wenn die Gemeinde sicher sei, dass die Umsetzung klappe, werde mit den Eigentümern gesprochen. "Sie entscheiden dann, was gemacht wird. Wenn Sie Ihren Hof sanieren, sind wir glücklich", erklärte der Bürgermeister. "Wenn wir sagen, wir verkaufen nicht und wollen auch nichts abreißen, dann muss das für Sie erledigt sein", konterte der Landwirt, worauf Lehrer um ein klärendes Gespräch in der Hallenecke bat und erhielt.