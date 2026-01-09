Bauen im Kreis Lörrach: Wie der Bauturbo zu mehr Wohnraum führen soll

Dezernatsleiterin Cornelia Wülbeck informiert beim Jahrespressegespräch im Landratsamt Lörrach über ein neues Gesetz und dessen Bedeutung für die Kommunen.
Mit dem „Bauturbo“ trat Ende Oktober ein bis Ende 2030 befristetes Gesetz in Kraft, das es den Kommunen ermöglichen soll, schneller für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Cornelia Wülbeck, Leiterin des Dezernats für Recht, Ordnung und Gesundheit beim Landratsamt, gab beim Jahrespressegespräch einen Überblick zu diesem noch neuen, aber weitreichenden „rechtlichen Thema“.