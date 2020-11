Bauen auf Spitalhöhe in Rottweil Grundstücke sind heiß begehrt

Neben den Einzelhausgrundstücken gibt es auch drei große Grundstücke für eine Mehrfamilienhausbebauung. Auf einem davon, direkt unterhalb des neu gebauten Kindergartens (im oberen Bild links) schafft die "Stadtbau" günstigen Wohnraum.

Sechs Millionen Euro sollen in das Projekt investiert werden. Was die Finanzierung angeht, so hatte Oberbürgermeister Ralf Broß in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch Neues zu verkünden. Der Gemeinderat habe in nicht öffentlicher Sitzung zugestimmt, die Finanzierung nicht wie vorgesehen über das Wohnbauförderprogramm des Landes laufen zu lassen. Das hat positive Auswirkungen für die Bewohner des Gebäudes im Birkenweg 4. Es muss nun nicht verkauft werden, um das für das Förderprogramm nötige Eigenkapital zu generieren.

Der geplante Verkauf an einen Kapitalanleger hatte bei den frisch eingezogenen Stadtbau-Mietern im Birkenweg 4 für große Verunsicherung und einigen Ärger gesorgt. "Wir hatten ursprünglich vor, mit dem Verkauf an das nötige Eigenkapital von 20 Prozent der Investitionssumme heranzukommen", so Hauser. Dies sei Voraussetzung für das Förderprogramm. Nun mache es der günstige Darlehensmarkt aber möglich, das Projekt ohne Wohnbauprogramm fremdfinanziert durchzuziehen. Dennoch werde man freiwillig die Mietpreis- und Belegungsbindung, die im Förderprogramm festgelegt ist, umsetzen: Für 15 Jahre werden die Mieten im Neubau auf der Spitalhöhe 20 Prozent unter dem Mietpreisspiegel liegen. Die Wohnungen können nur von Menschen mit Wohnberechtigungsschein genutzt werden.

Im Gegenzug für das Engagement im sozialen Wohnungsbau hat die Stadtbau das Grundstück von der Stadt Rottweil günstiger erhalten.

Entstehen sollen 24 bis 30 Wohnungen in gestaffelter Größe. Da die Finanzierungsfrage nun geklärt ist, kann das Projekt jetzt in den Wirtschaftsplan einfließen. Hauser rechnet damit, dass 2021 geplant und ausgeschrieben werden kann. Der Bau soll dann 2022/23 über die Bühne gehen.

Wie OB Broß bekanntgab, wurden die beiden anderen Grundstücke mit je mehr als 3000 Quadratmetern an die Firma Marquardt Immobilien aus Herrenberg und die ortsansässige Immobilienfirma Merz verkauft. Sie werden an der Ecke Imster/Basler Straße sowie weiter hinten an der Basler Straße Eigentumswohnungen erstellen.

Stadt verweist auf weitere Gebiete

Und was machen jene Bauwilligen, die auf der Spitalhöhe nicht zum Zug kommen? Auf die Frage nach weiteren Perspektiven in Rottweil verweist die Stadt auf die Baugebiete Bronnenkohlrauzen (Hausen) und Brunnenäcker (Göllsdorf). Außerdem werde man im Stadtgebiet und den Teilorten "mittel- bis langfristig" weitere Bauflächen ausweisen. An Bewerbern wird es wohl nicht mangeln.