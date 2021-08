1 Der Bauingenieur Jürgen Kunzelmann. Foto: Kunzelmann

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Wer viel rumkommt, hat viel zu erzählen. Für Jürgen Kunzelmann gilt das im Besonderen. Der Bauingenieur ist im Raum Rottweil so etwas wie der Platzhirsch – nicht nur, weil er hier lebt, sondern vor allem, weil sein Berufsstand mittlerweile Mangelware ist. Dabei geht ohne den Tragwerksplaner auf einer Baustelle im Grunde nichts.

Rottweil/Dietingen - Als sich Jürgen Kunzelmann vor 25 Jahren im Elternhaus in der Dietinger Nelkenstraße selbstständig machte, war die Welt noch eine andere. Natürlich wurde auch damals schon kräftig gebaut – so ein Schritt in die Selbstständigkeit war dennoch mit Risiken verbunden. Kunden mussten akquiriert werden, Partnerschaften mit Architekten standen noch am Anfang.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen