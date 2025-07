Baubetriebshof Nagold: Pflanzen profitieren von moderner Technik

1 Der Baubetriebshof kümmert sich auch um den Blumenswing – mit modernster Technik. Foto: Fritsch Nagold ist mit Grünanlagen und einer Attraktion wie dem Blumenswing gesegnet. Doch um die muss man gerade im Sommer intensiv kümmern. Wer macht das und was kostet das?







Gerade macht der Hitzesommer zwar etwas Pause. Doch Niederschlag ist auch in diesen Tagen gerade Mangelware. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Grünanlagen, Blumentröge und den allseits beliebten Blumenswing in der Nagolder Marktstraße. All diese Pflanzen müssen regelmäßig mit Wasser versorgt werden. Eigentlich macht das der Baubetriebshof der Stadt Nagold. Aber inzwischen kommen auch moderne Technik und Automation dafür zum Einsatz.