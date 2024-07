Baubesichtigung in Hechingen: Wie der Stand bei der Großbaustelle Realschule ist

1 Michael Werner vor der neu gestalteten Außenfassade der Hechinger Realschule samt Schriftzug. Foto: Roth

Die Sanierung der Fassade der Hechinger Realschule schreitet weiter voran. Der Anbau des Lehrerzimmers ist bereits abgeschlossen. Doch: Insgesamt gibt es zu wenig Platz für die wachsende Schülerschaft.









„Wir freuen uns, dass das Gebäude in die Zeit geholt wird“, begrüßt Stefan Hipp, Schulleiter an der Hechinger Realschule, die Mitglieder des Bauausschusses am Montag zu einer Begutachtung des Baufortschritts an seiner Schule. Dort laufen seit Sommer 2022 umfangreiche Sanierungsarbeiten der Außenfassade. Das Kerngebäude erscheint bereits in einem neuen grauen Gewand mit schmuckem Schriftzug. Der Lehrerzimmeranbau ist ebenfalls vollbracht. „Beim Raumklima spürt man da eine deutliche Verbesserung“, ist Hipp dankbar.