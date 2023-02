1 Zwischen Marbach und Rietheim wird der Radweg ausgebaut und die Brücke erneuert. Foto: Landratsamt

Der Schwarzwald-Baar-Kreis und die Stadt Villingen-Schwenningen werden den Radweg zwischen Rietheim und Marbach gemeinsam ausbauen. In Zuge dessen wird ebenfalls eine neue Radwegbrücke über die Brigach erstellt.









Durch den Neubau der Radwegbrücke, dem Ausbau des Radweges und dem Umbau des Knotenpunktes an der Kreisstraße K 5734/K 5714 nach Villingen erhöhe sich die Sicherheit auf diesem Abschnitt für den Rad- und Fußverkehr, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Kreis und Stadt.

Der geplante Ausbaubereich beginnt am Einmündungsbereich der Kreisstraße K 5714/K 5734 und verläuft auf der Nordseite parallel zur Kreisstraße K 5734 bis zur Einmündung Steinwiesenstraße/Ob Wiesen. Zwischen den Anschlüssen an den Bestand ergibt sich eine Baulänge von etwa 630 Metern. Zusätzlich erfolgt der Bau einer separaten Radwegbrücke.

Mehr Verkehrssicherheit

Der bisherige Weg wird von Fußgängern und Radfahrern sehr gut angenommen. Der Abschnitt entspricht bislang jedoch weder dem Stand der Technik noch den Anforderungen des vorhandenen Radverkehrs, heißt es weiter. Deshalb sei es notwendig, diesen Abschnitt insbesondere im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und unter Berücksichtigung der Naturschutzaspekte anzupassen.

Der bestehende Radweg weist im Bestand eine Breite von zwei Metern auf. Der Abstand zum Fahrbahnrand variiert zwischen 1,25 Metern und 1,50 Metern. Im Bereich der bestehenden Brücke ist der Radweg ebenfalls nur zwei Meter breit.

Sicherheitseinrichtungen sind auf der bestehenden Brücke nicht vorhanden. Der Kreistag des Schwarzwald-Baar-Kreises hat deshalb beschlossen, neben die bestehende Straßenbrücke eine neue Radwegbrücke mit drei Metern Durchfahrtsbreite zu erstellen.

Radweg wird breiter

Der Radweg von Marbach bis zur Abzweigung Richtung Villingen hat eine hohe Radverkehrsstärke und soll deshalb von zwei Meter auf drei Meter ausgebaut werden. „Durch die geplante Maßnahme wird eine Verbesserung der Radwegverbindung zwischen Marbach und Rietheim und der Radwegverbindung zwischen Marbach und Villingen erzielt‘, teilen Landratsamt und Stadtverwaltung mit.

Größere Mittelinsel

Mit dem Einbau von passiven Schutzeinrichtungen und einer beidseitigen Markierung soll die Sicherheit entlang des Radweges ebenfalls verbessert werden. Die vorhandene Querungshilfe im Einmündungsbereich der Kreisstraße K 5714/K 5734 wird durch den Neubau einer größeren Mittelinsel ersetzt. „Durch den Umbau soll die Verkehrssicherheit der Radfahrer an dieser stark frequentierten Einmündung verbessert werden.“

Neue Brücke

Die neue Radwegbrücke wird seitlich vor Ort hergestellt und anschließend als Fertigteil mit Hilfe eines Autokranes auf die neu hergestellten Widerlager eingehoben. Dies bietet den Vorteil einer kürzeren Bauzeit und es kann so auf die Errichtung eines Gerüstes in der über vier Meter tiefer liegenden Brigach und somit auf den Eingriff in das Gewässer verzichtet werden. Die neue Brücke hat eine Spannweite von etwa 14 Metern.

Die Baumaßnahme wird mit dem Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg für die Anlage kommunaler Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur und dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ gefördert.

Von März bis Ende Juni

Die Bauarbeiten für diese Maßnahmen beginnen Anfang März und sollen bis Ende Juni fertiggestellt sein, informieren Kreis und Stadt weiter. In dieser Zeit werde es in diesem Bereich aufgrund der Bautätigkeiten und einer halbseitigen Sperrung der Kreisstraße K 5734 zu Behinderungen kommen.

Sperrungen geplant

Für den Einhub der neuen Radwegbrücke über die Brigach wird die Kreisstraße zwischen Abzweig Kreisstraße K 5714/K 5734 und Marbach für mehrere Tage für den gesamten Verkehr gesperrt. Ebenfalls voll gesperrt wird die Kreisstraße K 5714 zwischen Villingen und der Kreisstraße K 5734, wenn im Einmündungsbereich die neue Querungshilfe gebaut wird. Für den Umbau des Einmündungsbereiches benötige die Firma etwa vier Wochen, lautet es in der Mitteilung.

Der gesamte Radwegverkehr im Bereich der Baustelle wird ebenfalls für die Dauer der Baumaßnahme umgeleitet.