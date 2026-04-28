Bauausschuss Schopfheim: „Durchmischung, die wir nicht wollen“

Der Bauausschuss hat entschieden, dass ein Fotograf über seinem Fotostudio in der Gänsmatt keine Betriebsleiterwohnung einrichten darf.
Der Bauausschuss hat am Montag über eine Vielzahl an Bauanträgen beraten. Die Sitzung wurde von Bürgermeister Dirk Harscher geleitet, Thomas Schmitz konnte sie krankheitsbedingt nicht leiten. Bezüglich der Betriebsleiterwohnung über einem Fotostudio in der Gänsmatt 11 stimmte der Ausschuss mehrheitlich für den Vorschlag der Verwaltung, die beantragte Nutzungsänderung (aus einem Büro-, Abstell- und Pausenraum soll eine Wohnung für den Betriebsleiter werden) nicht zu erteilen. Dirk Harscher erinnerte an den Zweck einer Betriebswohnung im Gewerbegebiet. Sie sei sinnvoll, wenn ein Betriebsleiter „bei schwierigen Situationen vor Ort sein muss“. Das sei beim vorliegenden Betrieb nicht erforderlich. Man müsse aufpassen, dass nicht jeder „kleine Autohandel“ eine „Wohnung über der Garage“ seines Autohauses einrichte. Zu verhindern sei eine „Durchmischung, die wir nicht wollen.“ Kai Horschig sagte, es gebe Bereiche, wo Betriebsleiterwohnungen gerechtfertigt seien. Er sieht die Gefahr, dass in der Wohnung jemand anderes einzieht als der Inhaber des Betriebs. Karlheinz Markstahler stimmte für die Nutzungsänderung und verwies darauf, dass der Bauausschuss am 17. November das Einvernehmen erteilt habe. Die Baurechtsbehörde teilte nach der Prüfung des Antrages mit, dass das Vorhaben im bestehenden Bebauungsplan nicht umsetzbar ist.