Bauausschuss in Schopfheim: Shishabar bereitet Bauchschmerzen

Unerwartet heftigen Gegenwind erhält ein Projekt an der Wehrer Straße, wo unter anderem eine Shishabar entstehen soll. Der Bauausschuss verweigerte die Zustimmung.
Dabei schien in der Vorlage der Bauverwaltung nicht sonderlich viel Sprengstoff in dem Umnutzungsvorhaben des sogenannten „Eco-Marktes“ an der Wehrer Straße 38 zu stecken. Bauamtsmitarbeiter Felix Bauhofer umriss das Vorhaben in den Grundzügen: „Im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses in der Wehrer Straße befinden sich derzeit verschiedene gewerbliche Nutzungen, darunter ein Lebensmittelmarkt, eine Metzgerei, ein Dönerbetrieb sowie eine Teppichreinigung.“