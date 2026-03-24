Bauausschuss in Schopfheim: „Keine Konkurrenz zu Angeboten in Innenstadt“

Der Bauausschuss lehnt die Nutzungsänderung im Gebäude Gündenhausen 39 ab. Das sorgt für Unmut bei den Betreibern, die dort einen Second-Hand-Laden einrichten wollen.

Wolf-Dieter Henßler, Klaus Engesser und Alexander Leone waren am Montagabend überhaupt nicht zufrieden mit dem Votum des Bauausschusses. Sie wollen in dem Gebäude Gündenhausen 39 (ehemaliges Freudenberg-Areal) eine Paket- und Altkleiderannahmestelle mit einer 63 Quadratmeter großen Präsentations- und Verkaufsfläche einrichten. Der Ausschuss erteilte der beantragten Nutzungsänderung sein Einvernehmen mehrheitlich nicht. Lediglich Karlheinz Markstahler stimmte für die Nutzungsänderung. Henßler, Engesser und Leone hatten zu Beginn der Sitzung ihr Vorhaben erläutert. Henßler, Geschäftsführer des Gewerbeparks Höfen, sagte, der Second Hand-Laden sei keine Konkurrenz zu Angeboten in der Innenstadt, wo es auch Altkleiderverkaufsstellen gibt. Er fände es schade, wenn die zwei Herren woanders ihr Geschäft aufmachen würden. Engesser, Betriebsdirektor des Vereins Help World, meinte, wenn der Altkleiderladen öffnen dürfte, würde weniger Lastwagen in die Innenstadt fahren. Die Altkleider würden zum Beispiel nach Tunesien, Ägypten oder in die Ukraine gebracht.

Unterschiedliche Ergebnisse bei Gutachten Der Technische Beigeordnete Thomas Schmitz erinnerte daran, dass der Bauausschuss am 17. November vergangenen Jahres das Einvernehmen zu einer Altkleider- und DHL/DPD-Paketannahmestelle erteilt hatte, das Einvernehmen zu einer Präsentations- und Verkaufsfläche für Secondhand-Kleidung wurde jedoch entgegen dem Vorschlag der Verwaltung verweigert. Im Bebauungsplan „Kleine und obere Schleife“, in dem das Haus liegt, ist festgelegt, dass Einzelhandelsbetriebe, bei denen negative Auswirkungen auf die Versorgungsstruktur der Innenstadt zu befürchten sind, nicht zulässig sind.

Das Thema „Versorgung“ sei ein gutachterliches Thema, so Schmitz. „Diese Gutachten kommen zu unterschiedlichen Einschätzungen.“ Thomas Gsell (SPD) sagte, der Second Hand-Laden in Gündenhausen beeinträchtige den Verkauf von Altkleidern in der City nicht. Kai Horschig (FW) äußerte sich ähnlich. Der Laden stelle kein Konkurrenzangebot zur Innenstadt dar. Er plädierte aber dafür, bei dem Entschluss vom November zu bleiben.

Das Landratsamt Lörrach kommt zu dem Urteil, dass durch den Verkauf von Secondhand-Kleidung in Gündenhausen keine negativen Auswirkungen auf die Versorgungsstruktur der Innenstadt zu erwarten sind.

Manfred Schnell, sachkundiger Bürger im Ausschuss, fragte, ob man mit der Genehmigung des Second Hand-Ladens nicht Outlets die Tür öffne, sich am Rand von Schopfheim niederzulassen. Schmitz sagte: „Das ist baurechtlich eine andere Liga.“ Für solche Vorhaben brauche es einen eigenen Bebauungsplan. Schmitz kündigte an, dass das Landratsamt für die finale Entscheidung eine ausführliche Begründung für die Ablehnung bekommen werde. Es erhalte eine Stellungnahme der Wirtschaftsförderin, die Bedenken gegenüber dem Projekt hat und das Einzelhandelsgutachten von Donato Acocella.

Bestandserfassung für die Kanalsanierung vergeben

Der Bauausschuss hat die Bestandserfassung nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) für das Haushaltsjahr 2026 im Zuge des Rahmenvertrages vom Dezember 2018 einstimmig an das Ingenieurbüro ISAS aus Füssen vergeben. Die Auftragssumme für das Haushaltsjahr 2026 beträgt 277 265 Euro.

Der Bauausschuss hat einstimmig beschlossen, die im Zuge der EKVO festgestellten Schäden der Objektklassen 0, 1 und 2 im Rohrleitungs- und Schachtbereich zu sanieren. In den vergangenen Jahren ist aufgrund von Personalmangel und gestiegenen Preisen ein erheblicher Sanierungsrückstand in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Zur Aufholung dieses Rückstands sind in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 500 000 Euro für Kanalsanierungen vorgesehen.

Außerdem hat der Bauausschuss einstimmig die Planungsleistungen für die Kanalsanierung 2027 mit einer Auftragssumme von 96 841 Euro an das Ingenieurbüro ISAS vergeben. Dagmar Fuchs (Grüne) sagte, die Stadt hole jetzt den Rückstand vom vergangenen Jahr auf. Thomas Gsell konstatierte: „Wir müssen es machen.“ Es sei schade, dass die Stadt es erst verzögert umsetze.