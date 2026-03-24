Bauausschuss in Schopfheim: „Keine Konkurrenz zu Angeboten in Innenstadt“

Der Bauausschuss lehnt die Nutzungsänderung im Gebäude Gündenhausen 39 ab. Das sorgt für Unmut bei den Betreibern, die dort einen Second-Hand-Laden einrichten wollen.
Wolf-Dieter Henßler, Klaus Engesser und Alexander Leone waren am Montagabend überhaupt nicht zufrieden mit dem Votum des Bauausschusses. Sie wollen in dem Gebäude Gündenhausen 39 (ehemaliges Freudenberg-Areal) eine Paket- und Altkleiderannahmestelle mit einer 63 Quadratmeter großen Präsentations- und Verkaufsfläche einrichten. Der Ausschuss erteilte der beantragten Nutzungsänderung sein Einvernehmen mehrheitlich nicht. Lediglich Karlheinz Markstahler stimmte für die Nutzungsänderung. Henßler, Engesser und Leone hatten zu Beginn der Sitzung ihr Vorhaben erläutert. Henßler, Geschäftsführer des Gewerbeparks Höfen, sagte, der Second Hand-Laden sei keine Konkurrenz zu Angeboten in der Innenstadt, wo es auch Altkleiderverkaufsstellen gibt. Er fände es schade, wenn die zwei Herren woanders ihr Geschäft aufmachen würden. Engesser, Betriebsdirektor des Vereins Help World, meinte, wenn der Altkleiderladen öffnen dürfte, würde weniger Lastwagen in die Innenstadt fahren. Die Altkleider würden zum Beispiel nach Tunesien, Ägypten oder in die Ukraine gebracht.