An der Firststraße 14 will die EJL ein neues Wohngebäude bauen. Im Bauausschuss haben Architekten ihren ersten Entwurf präsentiert.

Wie geht es weiter an der Firststraße 14? Die Architekten des Bauherrn EJL haben schon recht konkrete Vorstellungen: kleine Wohnungen, barrierefrei, mit Aufzug, Gemeinschaftsraum und Dachbegrünung. Im Bauausschuss wurde gestern Abend der erste Entwurf vorgestellt.















Hechingen - Die Neukonzeption rund um die Firststraße nimmt weiter Kontur an: In der gestrigen Sitzung des Bauausschusses ging es um die Bebauung der Firstraße 14 zwischen ehemaligem Vermessungsamt und Burgtheater. Ein städtebauliches Konzept gibt die Regeln vor, nach denen dieses Gebiet bebaut werden soll.

Das Gebäude

Bauherr ist die EJL, bei der Sitzung vertreten von Andreas Ermantraut. Im Hinblick auf den ersten Entwurf sprach er von einem "guten Kompromiss" und verwies auf die "vielen Abstimmungen" zwischen Stadt, Architekten und EJL im Zuge der Planungen. Den Entwurf vorgestellt hat Architekt Andreas Hartmaier.

Demnach soll in dem Gebäude altersgerechter Wohnraum entstehen. Die einzelnen Wohnungen sind deshalb auch eher übersichtlich kalkuliert: Ein bis zwei Zimmer mit 27 bis 63 Quadratmeter sollen sie einmal haben, verteilt auf vier Geschosse. Möglich wären 23 Wohnungen.

Allerdings könne diese Anzahl noch variieren. Das hängt zum Beispiel von den letztgültigen Wohnungsgrößen ab und ob auch WG-Zimmer angeboten werden. Die Tendenz gehe jedoch eher hin zu kleineren Wohnungen. Parkraum hätten die künftigen Bewohner jedenfalls: 21 Parkplätze sind in einer Tiefgarage vorgesehen und weitere 20 auf einem Parkdeck.

Eingerichtet würde im neuen Gebäude ein Gemeinschaftsraum, den alle künftigen Bewohner zu nutzen eingeladen sind. Das Gebäude würde barrierefrei mit Aufzug gebaut und auch an eine teilweise Begrünung des Dachs ist gedacht. Möglich wird das, weil das oberste Geschoss kleiner wird und nicht die gesamte Dachfläche abdeckt.

Die Nachfragen

Bei Regina Heneka hat vor allem die Größe der Wohnungen Fragen aufgeworfen. Gibt es für Wohnungen, die so klein sind, überhaupt einen Markt? Ist das gesucht? Wie der Architekt sagte, sei dafür durchaus Nachfrage vorhanden. Er denkt in diesem Zusammenhang etwa an ältere Personen, die sich wohntechnisch verkleinern wollen und auch solche, die sich eine große Wohnung nicht leisten können. Ob die Wohnungen hinterher vermietet oder verkauft werden, stehe indes noch nicht fest. Das komme auf den Betreuungsservice für die Personen an, die künftig an der Firststraße 14 leben, erklärte Ermantraut. Tendenziell würden die Wohnungen eher vermietet.

Almut Petersen machte klar, dass ihr der Entwurf "sehr gut" gefalle, regte jedoch an, die Abstellflächen zu verkleinern, die neben den Parkplätzen im Erdgeschoss den meisten Platz einnehmen. Hartmaier verwies auf Bauvorschriften, die den Bauherrn verpflichteten, eine bestimmte Fläche einzuplanen. Da komme man nicht drum herum.

Petersen wünsche sich, dass die Menschen in dem neuen Gebäude im Hinblick auf ihr Alter gemischt sein sollten. Es gebe in jedem Lebensabschnitt Phasen, in denen manch einer eine kleinere Wohnung sucht. Petersen verweist in diesem Zusammenhang etwa auf Nachfrage von jungen Erwachsenen, die von daheim ausziehen wollen und in Ausbildung sind.

Wie geht es nach dem Bauausschuss weiter? Falls die Planungen Zustimmung finden, würde zunächst das Bebauungsplanverfahren beginnen. Es braucht also noch Geduld bis zum Baustart.