1 Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte April. Foto: S. Kahnert/Archiv

Im November wurde die Anschlussstelle bei Balingen-Frommern erneuert. Jetzt starten die Arbeiten auf der anderen Seite.









Das Landratsamt in Balingen führt Fahrbahnerneuerungsarbeiten an dem Anschlussast der B 463 auf Höhe des Gewerbegebietes Gehrn in Balingen bis zur L 446 Abfahrt Frommern in Fahrtrichtung Balingen durch.