Bauarbeiten starten nächstes Jahr: Grünes Licht für Netto-Markt-Neubau in Friesenheim

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Einzelhandelsstandort Adlerstraße-Ost“ ist beschlossen. Das Unternehmen „CEV Immobilien“ rechnet damit, dass im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten zum neuen Discounter eines Netto-Marktes begonnen wird. Im Friesenheimer Gemeinderat gab es ein einstimmiges Votum, losgelöst, von dem Wunsch einer Wohnbebauung in der oberen Etage.

Friesenheims Bürgermeister Erik Weide betonte in der Sitzung am Montagabend: „Es war der Beschluss des Gemeinderates: wir wollen den Markt, aber nicht das Risiko eingehen, durch eine Forderung von Wohnbebauung, das Projekt zum Scheitern zu bringen. Wir bitten den Investor zwar höflich, aber überlassen ihm das weitere Vorgehen zur möglichen Wohnbebauung.“ Ratsmitglied Michael Walter (GLU) hakte nach: „Ist die Idee der Wohnbebauung jetzt ganz vom Tisch verschwunden?“ Das sei sie nicht, erklärte Bauamtsleiter Markus Reinbold. Mit dem Bebauungsplan wird auch eine zweigeschossige Bauweise zulässig. Wobei die Gebäudehöhe maximal zehn Meter sein dürfe und ein weiterer Meter für sogenannte überragende Teile, wie einem Kamin erlaubt wären.

50 Parkplätze werden auf dem vorderen Gelände geschaffen

Bewusst verzichte der Investor auf eine Wohnbebauung, weil diese sich für ihn nicht nicht wirtschaftlich darstellen lasse. Der Bauherr „CEV“ Handelsimmobilien hofft im kommenden Jahr mit der Bebauung zu beginnen.

Im vorderen Bereich befindet sich im Gebäudekomplex ein Gastronomiebetrieb. Der mittlere Gebäudeteil stehe leer und im hinteren Bereich ist nach wie vor ein Netto-Getränkemarkt eingerichtet. Die Bebauung ist im hinteren Bereich vorgesehen. Geplant ist nach einem Rückbau des Bestandsmarktes sowie der bestehenden Verkehrsfläche der Neubau eines eingeschossigen Lebensmittelmarkts mit tieferliegender Anlieferungsrampe sowie umliegenden Park- und Verkehrsflächen. Südöstlich im Planungsgebiet soll sowohl der Markt als auch der gastronomische Betrieb, der sich bereits im vorderen Gebäude entlang der Adlerstraße befindet, untergebracht werden. Die Kundenparkplätze werden sich zwischen der Adlerstraße und dem neuen Gebäude ansiedeln. Gut 50 Parkplätze werden auf dem vorderen Gelände geschaffen. Der Markt darf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern nicht übersteigen.

Möglichkeit besteht weiterhin, auch Wohnraum zu schaffen

Grundsätzlich soll die Möglichkeit bestehen bleiben, neben dem Lebensmittelmarkt auch Wohnraum zu schaffen. Jetzt geht der Bebauungsplan für 30 Tage in die Offenlage. Einzusehen ist er über das Internet sowie öffentlich bei der Gemeinde Friesenheim.

Charlotte Schubnell (CDU) erkennt in der Ansiedlung des Netto-Marktes eine Aufwertung der Gemeinde und eine positive Rückkopplung für den Standortfaktor. Friesenheimer hätten sich der Gemeinderätin gegenüber sehr positiv über die Ansiedlung des Netto-Marktes geäußert.

Das ist genau geplant

Die Gesamtfläche des Bebauungsplans umfasst knapp 5300 Quadratmeter. Angeboten werden sollen regionale Mehrwegartikel, ein großes Mehrwegsortiment, eine separate Leergutannahme, frische Backwaren, ein Café mit Außensitzplätzen und es wird eine Ladeinfrastruktur für E-Autos geben. Über einen Mietvertrag von mindestens 15 Jahren soll die Grundversorgung der Gemeinde gesichert sein.