Bauarbeiten starten nächstes Jahr: Grünes Licht für Netto-Markt-Neubau in Friesenheim

In Friesenheim ist der Weg frei für den neuen Netto-Markt: Der Gemeinderat billigte einstimmig den Bebauungsplan „Einzelhandelsstandort Adlerstraße-Ost“.
Die Aufstellung des Bebauungsplans „Einzelhandelsstandort Adlerstraße-Ost“ ist beschlossen. Das Unternehmen „CEV Immobilien“ rechnet damit, dass im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten zum neuen Discounter eines Netto-Marktes begonnen wird. Im Friesenheimer Gemeinderat gab es ein einstimmiges Votum, losgelöst, von dem Wunsch einer Wohnbebauung in der oberen Etage.