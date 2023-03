1 Diese Visualisierung zeigt, wie der Fahrbahnteiler der Bundesstraße am Doler Platz künftig aussehen soll. Foto: Stadt

Die Fahrbahnteiler der B415 in Lahr werden erneuert. Die Arbeiten starten am kommenden Montag.









Entlang der B 415 sollen mehrere Fahrbahnteiler neu gestaltet, entsiegelt und mit Bäumen bepflanzt werden. Dies betrifft die mit Lavendel bepflanzten Fahrbahnteiler an der Feuerwehr und am Doler Platz sowie eine mit Beton versiegelte Verkehrsinsel am Friedrich-Ebert-Platz, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt hat.

Da der Lavendel überaltert und die darunter liegenden Schotterflächen aus ökologischer Sicht überholt sind, sei eine Erneuerung notwendig. Diese werde zum Anlass genommen, hier mehr Grün im Stadtgebiet zu ermöglichen, heißt es aus dem Rathaus. Demnach wird der Schotter durch Pflanzsubstrat ersetzt und mit einer leichter zu pflegenden Wiesenansaat begrünt. Zusätzlich werden darüber Bäume gepflanzt, um das Mikroklima zu verbessern.

Neue Bäume sollen das Mikroklima verbessern

Zur Umsetzung dieser Maßnahme seien Sperrungen und Umleitungen des Verkehrs notwendig. Die Arbeiten beginnen am Montag, 6. März, im Bereich der Feuerwehrwache. Dazu wird für den Verkehr in Richtung Schuttertal eine Umleitung über die Werderstraße eingerichtet. Die Fahrbahn in Richtung Autobahn bleibt frei.

Danach werden die Arbeiten in Richtung Doler Platz fortgesetzt. Dabei wird die Linksabbiegespur in die Gärtnerstraße gesperrt, der Verkehr wird über den Schlüssel umgeleitet. Zusätzlich wird die Linksabbiegespur in die Max-Planck-Straße gesperrt. Die Bundesstraße werde verengt, bleibe aber beidseitig befahrbar, heißt es aus dem Rathaus.