In Mahlberg sind die Bauarbeiten an der Haltestelle in der Eisenbahnstraße so gut wie beendet. Diese und zwei weitere gelten jetzt offiziell als barrierefrei.









Es ist zwar noch ein wenig frisch, aber die Sonne scheint und der Frühling naht. Optimales Wetter also für einen Ortstermin mit Bürgermeister Dietmar Benz und Vertretern der Planungsfirma Zink Ingenieure und der Baufirma Vogel-Bau, um drei fertig gestalte Bushaltestellen in Mahlberg abzunehmen. Die Gesamtkosten für die Neu- beziehungsweise Umgestaltung belaufen sich auf rund 336 000 Euro, von denen das Land Baden-Württemberg 170 428 Euro als Zuschuss übernimmt.

Wartehäuschen und Steine kommen noch

Treffpunkt war an der Bushaltestelle in der Eisenbahnstraße. Dort fehlt zwar noch ein wenig Pflaster und die Wartehäuschen, aber das Wesentliche ist erledigt und es gibt keine nennenswerten Beanstandungen.

Das fehlende Pflaster soll, wenn die Steine angeliefert werden, noch vor Ostern fertig gestellt werden. Die Wartehäuschen innerhalb der nächsten zwei Monate. Auf der freien Fläche neben der Haltestelle soll noch ein Baum gepflanzt werden, um die Szenerie gestalterisch abzurunden.

Auch die Bushaltestellen in der Kirchstraße und am Bahnhof Orschweier gaben wenig Raum für Beanstandungen. Und so ist Mahlberg nun ganz offiziell um drei barrierefreie Bushaltestellen reicher.