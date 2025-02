1 Die Abbrucharbeiten an der Mehrzweckhalle Orschweiersollen am 10. Februar starten. Foto: Boller

Innen hat die Sanierung der Orschweierer Mehrzweckhalle schon Mitte Dezember begonnen. Bald wird sie auch außen deutlich werden.









Die Abrissarbeiten an der Mehrzweckhalle beginnen am 10. Februar. Es ist der auch nach außen sichtbare Startschuss des mit kalkulierten sechs Millionen Baukosten größten Bauprojekts im Rahmen der Stadtsanierung in Orschweier.